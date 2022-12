Proasur es una empresa fundada en 1990 que se dedica al diseño, desarrollo técnico y producción de proyectos culturales, de ocio y promocionales. La compañía cuenta con el objetivo principal de materializar ideas surgidas de la capacidad humana y su imaginación a través de la creatividad, la innovación y la eficiencia, herramientas que aplica como denominador común a sus proyectos. Proasur es una empresa líder en el desarrollo de actividades vinculadas a la industria cultural en todo el norte de España y una de las más importantes del país.

Proasur dispone de varias infraestructuras en los polígonos de Olloniego I y II. Sus instalaciones están equipadas con los últimos avances tecnológicos. El total de la superficie utilizada abarca una zona destinada a los talleres, un espacio para el premontaje y 3.000 metros cuadrados para el almacenaje de materiales y la logística. Olloniego sirve a la empresa para llevar a cabo sus líneas de actuación.

Instalaciones especiales e interiores. La empresa también se encarga del diseño y la fabricación de mobiliario 3.0, como mostradores y mesas de recepción. Es experta en "solid surface", material de última generación para el que dispone de la tecnología más precisa. Proasur ha desarrollado su actividad en espacios como el Hospital de Covadonga, donde las superficies del mobiliario son antibacterianas y fáciles de limpiar, lo cual proporciona seguridad y fiabilidad al entorno.

Museos, arte y cultura. En 2016, Proasur comenzó su expansión internacional de producción propia en el campo de la museografía a través de equipamientos museográficos y escenografías en varias galerías del complejo “Sheikh Abdullah Al Salem Cultural Centre” de Kuwait. Actualmente, la empresa desarrolla la producción museográfica del Oman Across Ages, en el país de Omán. Además, en Proasur se han encargado, por ejemplo, de la pista de hielo e infraestructuras de la Ciudad Navideña de Bilbao, para la que ha sido necesaria un aprovechamiento óptimo de los espacios urbanos e integrar las infraestructuras para garantizar su vistosidad, funcionalidad y operatividad.

Ingeniería, prototipos y modelos. El conocimiento adquirido por Proasur en todo lo relacionado con gestión de proyectos de alta complejidad le permite ofrecer a los clientes que así lo requieran los servicios de "project management", desarrollo técnico y de ingeniería, así como diseño y desarrollo de prototipos. En Proasur son especialistas en llevar a la realidad conceptos nunca construidos: partiendo de los diseños más creativos y ambiciosos, se aplican las técnicas de ingeniería más avanzadas para construir prototipos en madera o resina que puedan ser utilizados como validadores antes de realizar la construcción del elemento a mayor escala o construido con un material más costoso.

Entornos de marca y exposiciones. Desde Proasur se producen experiencias inmersivas hechas a medida que generan emociones y mejoran la percepción de espacios culturales, marcas o instituciones. La empresa proporciona experiencias positivas que no sólo transmiten creatividad y personalidad propias, sino que consiguen afianzar las relaciones y atraer nuevo público. Asimismo, Proasur desarrolla experiencias multisensoriales por medio de escenas imaginarias que no son comunes en la vida cotidiana, utilizando dispositivos tecnológicos o acondicionando espacios para recrear entornos artificiales a través de recursos como el uso de la luz, sonidos, temperatura, olores, etc. Proasur diseña salas multisensoriales personalizadas, tanto en su infraestructura tecnológica como en su contenido audiovisual específico. La empresa trabaja con las últimas tendencias en presentación de productos. Un claro elemento diferenciador en el mundo comercial son los "showrooms", espacios dedicados enseñar los productos de una empresa o a exponer las acciones que desempeña una institución. Proasur se centra en el desarrollo de showrooms personalizados a través de recursos creativos y tecnológicos que cuenten una historia, generando emociones al visitante y logrando ofrecer una experiencia única que perdurará en el tiempo.

Proasur también destaca en la producción de mobiliario "contract" y "retail", desde el diseño hasta su montaje final. La firma es capaz de producir cualquier elemento para el mobiliario en hoteles, residencias de ancianos, oficinas, espacios de ocio y/o deporte, y todo tipo de proyectos o sectores de negocio. Proasur ofrece un servicio integral y personalizado en el que se reflejan todos sus valores de diseño reflexivo.