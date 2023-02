El valor de la antigüedad de unos seiscientos empleados públicos, pendiente de los jueces

Cerca de seiscientos trabajadores del Principado con relaciones laborales a tiempo parcial configurarían el colectivo potencialmente afectado por la demanda en la que se cuestiona el modelo de valoración de méritos articulado por la Administración en los concursos para convertir en fijas las plazas que ocupan más de 2.000 interinos de larga duración. Son trabajadores con contratos anuales, pero que por diferentes razones y a ritmos distintos no trabajan todo el año. Conforme a la redacción vigente de las bases que regirán los procesos selectivos, cuando se materialicen los concursos para adjudicar las 2.061 plazas que se estabilizarán en las consejerías –las de la parte del entramado administrativo que excluye a docentes y sanitarios– los años de servicio de estos empleados serían valorados igual que si trabajasen a jornada completa, pero la demanda del sindicato USIPA ha llevado hasta los tribunales su pretensión de que eso cambie. Reclaman que se deshaga la igualdad que ha consagrado la Administración en las reglas consensuadas con los sindicatos de la mesa general y que a estos efectos de la puntuación del mérito sólo se compute el tiempo efectivo de los servicios prestados.

Según cálculos sindicales, dentro de la abundante casuística del tiempo parcial potencialmente afectado hay al menos 155 fijos discontinuos, en su mayor parte cocineros o ayudantes de cocina, pero también 86 empleados con contratos inferiores al cien por cien de la jornada –animadores culturales, terapeutas ocupacionales, psicólogos– y entre otros 111 que trabajan fines de semana y festivos. Con esos y algunos otros, y contando además los que tienen concedida una reducción de jornada se acabaría de pergeñar la composición de este colectivo que las citadas fuentes ubican en el entorno de los seiscientos empleados. Aproximadamente 400 de ellos serían interinos y su distribución por sexos tiene una apreciable mayoría femenina. Si se excluyen los puestos con reducción de jornada, casi tres de cada cuatro afectados son mujeres.

Quedará en manos de los tribunales la decisión final. Los demandantes entienden que no tiene lógica puntuar igual la experiencia profesional de un empleado que lleve diez años trabajando a jornada completa que la de otro que haya prestado servicios el mismo tiempo, pero a tiempo parcial. En el otro lado, los sindicatos que defienden la visión contraria precisan que estos interinos con menos jornada tienen contratos anuales, que su casuística es extraordinariamente variada, pero que en todo caso ya cobran menos y que no reconocerles toda la antigüedad supondría ejercer sobre ellos una doble penalización que no tendría sentido. Además, se acogen a una sentencia en la que el Tribunal Supremo equipara la antigüedad de los trabajadores a tiempo parcial de la Agencia Tributaria con la de sus compañeros a jornada completa.