Otero Novas: "La civilización occidental solo sobrevivirá con el humanismo cristiano"

José Manuel Otero Novas, exministro de la Presidencia y de Educación durante los gobiernos de Adolfo Suárez, fue ayer investido doctor honoris causa por la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) de Valencia. y actualmente presidente del Instituto CEU de Estudios de la Democracia. El jurista, nacido en Vigo aunque formado en la Universidad de Oviedo y que reivindica sus lazos con Asturias, defendió los valores del humanismo cristiano: "La civilización occidental solo podrá sobrevivir si somos capaces de recuperar la influencia social del humanismo cristiano", recalcó. Es esta una filosofía que "sin duda, es las más convenientes para la vida del hombre y de la sociedad", ya que "propugna "tanto el mantenimiento como el avance, tanto la conservación como el progreso, los dos objetivos temporales más altos que el ser humano pueda perseguir".

Además alertó sobre la ruptura del consenso que en la Transición permitió pasar página de la herida que supuso la Guerra Civil. En este sentido, Otero Novas destacó la labor del Grupo Tácito (impulsado por la Asociación Católica de Propagandistas), del que formó parte durante la Transición, "para la consecución del consenso de todas las fuerzas políticas en torno al proyecto de Constitución". "Los Tácitos, junto a otras personas y bajo la dirección extraordinaria de Adolfo Suárez y con el apoyo decidido del rey Juan Carlos I nos propusimos evitar las causas por las que la II República nos condujo a la Guerra Civil y logramos alcanzar un acuerdo de reconciliación que no fue un pacto de olvido que dicen ahora, sino para lo no utilización política de la Guerra Civil. Todos hemos cumplido ese pacto hasta que, al llegar al siglo XXI, alguien decidió que no", recalcó.

Por su parte, el rector de la Universidad CEU-UCH, Higinio Marín, afirmó que la incorporación de Otero Novas a la insitución la vincula "con todo lo mejor que los españoles hemos sabido hacer juntos" ya que la Transición fue "el logro más digno y ennoblecido de la historia contemporánea española". Marín destacó el "ejemplo político y cívico" de quienes, como Otero Novas, hicieron posible la llegada de la democracia: "Tal vez sea hoy más necesario que nunca reivindicar el oficio político como un servicio a la convivencia en paz entre compatriotas".

El Gran Canciller de la Universidad Alfonso Bullón de Mendoza coincidió en señalar que la investidura de Otero Novas "representa un homenaje al espíritu de la Transición española". Destacó la labor del exministro desde el impulso del grupo Tácito y la "promoción del espíritu de concordia que facilitó la Transición".

Bullón de Mendoza lamentó que dicho espíritu del consenso de la Transición acabase "en 2007 con la Ley de Memoria Histórica", volviendo "al discurso de buenos y malos de la Guerra Civil y en el régimen de Franco pero al reves". A renglón seguido, el presidente de la Fundación San Pablo CEU se felicitó por "la aparición de leyes de Concordia como la que prepara la Comunidad Valenciana, en la línea planteada en su día por Adolfo Suarez, para tratar de volver al espíritu entendimiento, la paz civil y la concordia", que "no puede salir de una falsa visión de la historia impuesta desde el Estado con fechas formadas de inicio y termino, sino del conocimiento real de la misma y del debate historiográfico en libertad".

Por todo esto, Bullón de Mendoza enfatizó que "en unos momentos en que ese espíritu de concordia tan ansiado durante la Transición por unos y por otros, se critica de manera abierta por algunas de las formaciones que entonces la hicieron posible un doctorado honoris causa como el de José Manuel Otero Novas parece especialmente oportuno".

El Gran Canciller también ha subrayado que con el homenaje a Otero Novas "se recuerda también la gran aportación del Grupo Tácito al espíritu de entendimiento hizo posible la Transición política española". Además, hizo hincapié en que el Grupo Tácito, y cuyo nombre fue idea de Marcelino Oreja. "Su padre fue asesinado por militantes del Partido Socialista durante su fracasado golpe contra el Gobierno legítimo de la República de Octubre de 1934 y que pese a ello no dudó nunca de la importancia de buscar durante la Transición la conciliación y la concordia entre los españoles", indicó.

"Un servidor fiel"

El catedrático de Derecho Constitucional de la CEU-UCH y exsenador, Manuel Martínez Sospedra, pronunció la laudatio del nuevo honoris causa: "Hoy celebramos a un hombre fiel, ante todo a la comunidad política, a la Res Pública, y después a sus ideas. Y hacemos bien, porque tales hombres no abundan, lo que sería de desear".

Martínez Sospedra, elogió su protagonismo dentro del Grupo Tácito, cuyos miembros fueron mayoría en los gobiernos de Suárez, a la hora de lograr durante la Transición "la sustitución pacífica del Estado del 18 de julio por el Estado de todos los españoles".

Tras su trayectoria en política, como observador crítico, autor, conferenciante y docente, Martínez Sospedra destacó de Otero Novas "la decepción profunda que, como autor intelectual del artículo 6 de la Constitución, le causan los partidos políticos existentes y nuestra realidad partidista y parlamentaria, frente a la esencia de representación política".

Como presidente del Instituto CEU de Estudios de la Democracia y director del Aula Política, Martínez Sospedra explicó que Otero Novas sigue trabajando por "una necesaria reforma radical de nuestra democracia parlamentaria". Así, por ejemplo, ha propuesto separar la elección parlamentaria de la del Presidente del Gobierno, haciendo que este lo sea por sufragio universal directo, para que, por la separación de comicios, la representación nacional recupere autonomía y capacidad de decisión.

El acto contó con la asistencia del arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, quien previamente ofició una Eucaristía, y en la misma jornada se invistieron 12 nuevos doctores. Con motivo de esta distinción a José Manuel Otero Novas, la CEU-UCH ha celebrado esta misma semana en Valencia las Jornadas "Memoria y Legado de la Transición", con la participación de los ex presidentes del Gobierno José Mª Aznar y Mariano Rajoy; el expresident de la Generalitat Valenciana y exsenador Joan Lerma; el exsenador y embajador Javier Rupérez; el vicepresidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Francisco Javier López Ruiz; el exsecretario de Estado y Alto Comisionado para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros; el exministro de Educación Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona; y el rector honorario de la CEU-UCH, Vicente Navarro de Luján.

Suscríbete para seguir leyendo