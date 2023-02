Estas son las peticiones de los usuarios de Feve a la Ministra: más limpieza, mejores conexiones y mayor velocidad

Más limpieza, mejores conexiones y frecuencias y mayor velocidad. Son algunas de las peticiones que los usuarios de las cercanías asturianas le harían a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que el lunes se reúne en Madrid con los presidentes de Cantabria (Miguel Ángel Revilla) y Asturias (Adrián Barbón) para hablar sobre el "Fevemocho", el escándalo de los trenes encargados por Renfe en 2020 que aún no han comenzado a fabricarse al ser incompatibles las dimensiones deseadas con las de algunos túneles de ancho métrico.

La línea de Feve entre Gijón y Laviana está suspendida desde el pasado mes de septiembre para ejecutar la renovación integral de la vía, así que Renfe ha puesto un autobús que recorre todas las estaciones y apeaderos de Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana. Nerea Vigil es una de esas usuarias y tiene claro que la puntualidad es la prioridad. Admite que el autobús es "bastante mejor. El tren muchas veces llegaba tarde o, cuando llegaba, estaba lleno y no paraba", apunta.

Carmen Iglesias y Manuel González siempre utilizaron el tren, aunque es "un dolor de cabeza por los retrasos y las averías". Por eso, el autobús alternativo es lo mejor, dicen. "Yo pido que en vez de arreglar la vía del tren hagan una carretera para este autobús, firmo ahora mismo", sostiene.

Si tuviera delante a la Ministra, la gijonesa Azucena Martínez le pediría que los vagones del tren estén más cuidados, limpieza y mantenimiento. Se muestra conciliadora, pero cree que la Ministra debe ponerse las pilas porque el servicio deja mucho que desear. "A mi, como a muchos, si nos quitan el tren, me lo quitan todo", reseña. En su caso, lo de lo retrasos no es lo que más le enfada, pues no ha sufrido muchos. "Pero me consta que el tren de Grado, por lo que me cuenta gente que lo usa, es horrible lo que tarda", dice.

No entiende muy bien César Manzano, y lo califica de "sorprendente", que Renfe haya encargado trenes que no puedan circular por algunos túneles por no tener el tamaño adecuado. Este estadounidense que a diario viaja en tren a Mieres a dar clases de inglés en el instituto pediría a la Ministra más limpieza y mejores horarios. "Me gusta mucho el tren y bueno, el servicio está bien, pero no sé si es que faltan conductores suficientes o qué, pero a veces llegan tarde. Además, la planificación horaria está mal, cambia de invierno a verano, no entiendo por qué", señala.

Sara Torga García, estudiante gijonesa de 24 años, utilizaba el servicio de Feve para ir a su antiguo puesto de trabajo como dependienta en Parque Principado. Utilizaba estos trenes por la parada que hay en la superficie comercial. Su valoración del servicio es "bastante mala, porque me tocó cuando estaban arreglando las vías. Eso hacía que, cuando salía de trabajar, no tuviera una conexión directa para volver a casa", cuenta. Encontró múltiples desperfectos, así que sus peticiones tienen que ver con su solución. "Se debería de mejorar el mantenimiento de los vagones, porque hay algunos que tienen hasta goteras. También estaría bien que hubiera más conexiones y los trenes fueran más veloces", comenta.

Lucía Monteserín Torviso, de 18 años, es alumna de Magisterio de la Universidad de Oviedo. Reside en Gijón y suele tomar trenes de Feve al menos dos veces al mes para llegar al campus universitario de Llamaquique. Su experiencia, en general, es positiva, si bien matiza que "todo es mejorable". "Pediría trenes más rápidos y mejores conexiones y más frecuentes", señala. También una mejora en la comodidad de los vagones.

Andrea Cardena entiende que el servicio de tren es "bueno", aunque remarca que es habitual que haya "pequeños retrasos de unos cinco minutos". Le pediría a la Ministra que priorice la puntualidad. "En mi caso, si el tren no llega a tiempo a Avilés –viaja desde Trasona–, como después tengo que coger un autobús a Luanco para trabajar, lo perdería", señala.

Manuela Pérez suele viajar a Candás desde el apeadero de Avilés. Dice estar harta de los "continuos retrasos" y denuncia que la situación "no es nueva". Quieren cargarse los trenes y que vayamos todos en autobús y no hay derecho, es un servicio público que hay que defender y proteger. A la Ministra le pediría seriedad y respeto a los usuarios", remata.

Luis Vega utiliza a diario el tren entre Pravia y Grado y considera que las últimas inversiones y mejoras que ha realizado el Ministerio se notan. "Desde que hicieron cambios y hay menos trenes va mucho mejor, los horarios me cuadran bien y si cae un árbol o algo es comprensible que haya retrasos. La verdad, estoy muy contento", añade.

Irina Siianova es usuaria habitual del tren y le pediría a la Ministra inversión para modernizarlo. "Lo que debe hacer es convertir Feve en un metro, así tendríamos más posibilidades para viajar, más horarios y viajes más rápidos", señala. Además, considera importante ampliar los horarios nocturnos para dar más margen a los viajeros en sus desplazamientos: "El último de Oviedo hacia Pravia sale a las ocho y media de la tarde, debería haber trenes hasta las doce"

Jairo Omar Mariño, que coge el tren habitualmente de Ribadesella a Avilés, opina que "el sistema ferroviario en Asturias está fatal y sobre todo se nota en estos trayectos de las zonas rurales. Hacen falta cambios y mejoras. Yo le preguntaría a la Ministra si cree que en Asturias merecemos las mismas oportunidades que en el resto de España y, si es así, por qué no se están haciendo las cosas bien".

Miriam Pulido, que suele viajar de Ribadesella a Avilés, lanzaría una pregunta a la Ministra: "¿Cuánto tiempo debemos esperar los asturianos para que se resuelvan nuestros problemas? Hay muy pocos trenes y malos horarios. La situación lleva años así y parece que las cosas no terminan de arreglarse. Es algo que deberían tomarse más en serio, los que vivimos aquí lo hacemos", concluye.