El fuego cruzado entre la dirección morada y su propia aspirante regional no afloja

La tensión interna enrarece la precampaña electoral del partido morado en Asturias, con reproches cruzados entre la dirección regional y la candidata a la presidencia del Principado, Covadonga Tomé, ya que los tres sancionados forman parte de su equipo. Mientras el coordinador en funciones, Rafael Palacios, aseguró que había quejas internas sobre la actividad de la candidata, Covadonga Tomé aseguró que Daniel Ripa "no tiene por qué entregar el acta de diputado porque aún cabe recurso y hay que empezar por terminar el proceso antes de hablar de si deja o no el Parlamento regional". Palacios reconoció como "totalmente extraño" que la candidata autonómica, Covadonga Tomé, no haya tenido ninguna difusión de sus actividades en los canales de comunicación de Podemos Asturies desde que fue elegida en primarias, en noviembre pasado. "Hubo reuniones, fue imposible coordinar y así estamos recibiendo desde los territorios permanentemente quejas sobre la actitud", valoró Palacios. Pese a ese cuestionamiento, el coordinador en funciones afirmó que Tomé será la cabeza de lista: "La candidatura está elegida y esa ye la candidatura". Por su parte, Tomé sostiene que la sanción a Jorge Fernández "no dice nada de que no pueda ser candidato y la lista está votada. En el número dos va Xune Elipe; en el tres, Laura Tuero, y en el cuatro, Jorge Fernández".