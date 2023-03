De pájaros y votantes

Adrián Barbón Rodríguez, presidente del Principado, confesó que tiene la cabeza a pájaros. La sede de la Cámara de Comercio de Oviedo registró su foto del futuro de Asturias en el acto de presentación de la planta solar de Langreo de la compañía asturiana Exiom Solution, que será la mayor fábrica de paneles solares fotovoltaicos. La planta solar necesitará mucho solar de planta. A Barbón le deslumbra esta nueva inversión que podrá fabricar un millón de paneles fotovoltaicos al año. Remató así su discurso de presentación del proyecto: «Colón, cuando estaba camino de América, dejó escrito en el diario de a bordo que antes de llegar a tierra toda la noche se oyeron pasar pájaros, primera guía y síntoma de la cercanía de la costa. Pues bien, permitidme que os diga, toda la noche estuve escuchando pájaros, los pájaros de que la transición económica, digital, verde y sostenible y la nueva economía de Asturias va a ser una realidad y que estamos llegando a tierra e iniciamos una década, que ya le he puesto nombre, que es la década de Asturias».

Otra década en la que vamos a descubrir América y seguir como hasta ahora. Oyó pájaros como Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio, cuando estaba en su mismo puesto, contaba cabras de cachemira para dormir con un nuevo tipo de ganadería.

Como se ve, el Nino Barbón que canta «Libre» de Nino Bravo y ahora quiere transfigurarse en Adrián Colón también entona «América, América», el tema de Diego Bravo Bravísmo, favorito de Diego Canga Fano, candidato del PP a la presidencia de Asturias, quien no fue al acto de Exiom Solution porque bastante tiene con ir por la calle atendiendo a la cantidad de socialistas que le paran para decirle que le van a votar. Su equipo de campaña estudió que Canga no fuera a los mítines del PP sino a los del PSOE, dada la cantidad de socialistas que le dicen que le van a votar, pero lo desechó porque, como le paran para decírselo, no le daría tiempo para llegar a los mítines del PSOE y probablemente, tampoco a los del PP. Cuando hablan del «inmovilismo socialista» deben de referirse a eso.