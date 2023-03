Educación quiere revolucionar la enseñanza bilingüe con más asignaturas y mayor exigencia de nivel en los profesores

Habrá más asignaturas en inglés (o en francés o alemán), se elevará la exigencia de idiomas del profesorado de un B2 a un C1 (avanzado) y se harán pruebas de certificación para alumnos al finalizar cada etapa. En eso consiste la revolución de lenguas extranjeras que prepara el Gobierno regional para el próximo curso. La Consejera de Educación, Lydia Espina, presentó ayer los programas "HabLE", que sustituirán a los actuales planes de enseñanza bilingüe, en vigor desde el año 2004, y que suponen un gran salto con el objetivo de "mejorar la competencia comunicativa de los estudiantes en lenguas extranjeras".

Una "necesidad". "Respondemos a un compromiso y a la demanda de la comunidad educativa y de la sociedad en general de renovar un programa que ya llevaba funcionando muchos años", señaló la Consejera, acompañada por los directores generales David Artime y Eva Ledo. Era "necesario", por tanto, acometer un cambio profundo, que partió del trabajo realizado por un grupo de docentes de Inglés. Espina, que es también profesora de esta materia, hizo hincapié en el nombre del programa, "HabLE", para no llevar a engaño a las familias. Porque "el bilingüismo –remarcó– es otra cosa". Los nuevos planes y el anterior lo que hacen es reforzar el aprendizaje integrado. Es decir, que los alumnos reciban en inglés clases de otras asignaturas, como Ciencias Naturales o Ciencias Sociales.

Tres niveles. El programa recién presentado consta de tres niveles. El primero es el básico y se denomina "HabLE". A él pasarán de forma automática los 219 centros educativos (y sus 30.200 alumnos) que a día de hoy están en el programa bilingüe. No cambia la carga lectiva: en Primaria, además de la asignatura de lengua extranjera, se impartirá al menos otra materia en ese mismo idioma y se tendrá que garantizar un mínimo de dos sesiones a la semana. En el resto de etapas se impartirá al menos una materia no lingüística.

El "HabLE+", un paso más. La gran novedad llega con el segundo nivel, el "HabLE+", al que se podrán adherir de forma voluntaria los colegios e institutos asturianos. En este caso, en Primaria se tendrán que dar como mínimo tres asignaturas. Deberán ser obligatoriamente Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza más una tercera que elija el centro. En el resto de etapas serán al menos dos materias no lingüísticas. Como punto de partida para el próximo curso, la Consejería pondrá en marcha el "HabLE+" en tres centros, aún por determinar, del centro, el Oriente y el Occidente (uno por cada zona). "A partir de ahora, podremos autorizar de oficio que un colegio o un instituto entre en este nivel", dijo Lydia Espina. "Obviamente –apostilló– no lo implantaremos allí donde no lo quiera el claustro. Pero nuestra idea es reforzar cada año esta red y repartirla por la región".

El tercer nivel se denomina "HabLE-British Council" para aquellos colegios que estén dentro del programa que impulsó el Ministerio de Educación en 1996. En Asturias son dos colegios de Primaria y dos institutos de Oviedo y Gijón.

Clases 100% en lengua extranjera. En los tres niveles, las clases bilingües deberán impartirse íntegramente en lengua extranjera y solo podrá utilizarse el castellano "para aclaraciones puntuales o adaptaciones concretas que requiera el alumnado". Esto es una novedad, puesto que en los planes actuales tan solo obligaban a que el inglés, el francés o el alemán cubriese el 50% de las sesiones. Por otro lado, y también como novedad, los alumnos podrán participar, al finalizar cada etapa, en pruebas de certificación de nivel de competencia lingüística. "Los que finalicen la ESO obtendrán el B1 y los que acaben Bachillerato o FP, el B2. Serán pruebas voluntarias, gratuitas y que solo podrán hacer una vez", detalló la Consejera.

Nivel C1 para todo el profesorado. Una condición indispensable para impartir los programas "HabLE" será que el profesorado tenga acreditado el nivel C1, el segundo más alto. Hasta ahora, se exigía el B2. "Creemos que son muchísimos los profesores que tienen, por las oposiciones, este nivel certificado por Cambridge, pero que les falta la acreditación de la Consejería", señaló el director general de Ordenación Evaluación y Equidad Educativa, David Artime. Es decir, solo les queda completar un trámite. Para el resto habrá formación extra, según prometió Espina. Todos los docentes dispondrán de un plazo máximo de cinco años para acreditar el C1 a contar desde el 1 de enero de 2024. Para "estimular" al profesorado, el Principado implantará incentivos, como reconocerles un mayor número de créditos.

Rechazo mayoritario de los sindicatos docentes. Los nuevos programas "HabLE" son por ahora una propuesta de resolución, que el próximo lunes saldrá a información pública para que la comunidad educativa pueda hacer sus aportaciones. Ayer las organizaciones sindicales dieron su opinión y, fruto del debate, se amplió de cuatro a cinco años el plazo para que los profesores acrediten el nivel C1. CC OO, UGT y SUATEA votaron en contra de los nuevos planes, mientras que ANPE se abstuvo.

Esta última organización criticó que la Consejería "escatima en recursos y medios a la hora de abordar un nuevo proyecto sin facilitar certificación al profesorado y exigiendo una nueva formación que se desarrollará fuera de su horario y sin retribución por esta labor sobrevenida". "La Consejería abusa de nuevo de la voluntariedad, la vocación y el compromiso del profesorado asturiano, perpetuando año tras año la discriminación salarial a su personal docente y aumentado sin criterio la carga burocrática", denunció su presidente, Gumersindo Rodríguez.

Para CC OO, el cambio de un B2 a un C1 "no es oportuno si tenemos en cuenta que nos encontramos en el marco de una estabilización que afecta al 40% de la plantilla. Una plantilla en la que la mitad de los docentes superan los 48 años y más de 3.000, los 55". Además, protestó el secretario general de Enseñanza de CC OO, Borja Llorente, la Consejería prevé implantar este modelo "a coste cero". O dicho al revés, "a costa del esfuerzo del profesorado asturiano, el peor pagado del Estado". En la misma línea se pronunció Cristóbal Puente, al frente de UGT: "La manera de proceder es la habitual en esta Consejería: se presenta un nuevo programa, pero no se acompaña de recursos necesarios, por tanto, se ha de llevar a cabo con el único esfuerzo del profesorado". Puente dijo más: "El nuevo plan no es más que un brindis al sol con la proximidad de las elecciones".