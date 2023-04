"Vacaciones en paz" busca familias para 50 niños saharauis

La Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui busca 50 familias para acoger a otros tantos niños de los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, durante los próximos meses de julio y agosto dentro del programa "Vacaciones en paz", que promueve en colaboración con la Delegación Saharaui en Asturias y que, tras varios años paralizado por el covid, retomó el año pasado.

"Vacaciones en paz" es un programa solidario de acogida temporal de niños y niñas de entre ocho y doce años que viajan a Asturias, y a toda España, durante el verano desde los campamentos de población refugiada saharaui levantados en el desierto argelino en 1975, tras la ocupación de la provincia española del Sáhara Occidental a Marruecos por colonos marroquíes.

El acogimiento de menores saharauis tuvo que suspenderse durante los años de la pandemia. El verano pasado se retomó el programa, aunque a última hora y con muy pocos niños. Este año será el de la vuelta a la normalidad y en Asturias se espera poder recibir a un centenar de niños durante julio y agosto.

La estancia en España durante los veranos permite a los niños saharauis escapar de las elevadas temperaturas que se alcanzan en los campamentos en esa época del año, de hasta 55º C. También les permite acceder a revisiones médicas rutinarias, que no están a su alcance en los campamentos, y variar y equilibrar su dieta, con alimentos frescos que sus familias no pueden conseguir con facilidad. Durante los veranos en Asturias, los niños saharauis tienen la oportunidad de conocer otra forma de vida, otra cultura y de aprender el idioma español.

Las familias interesadas en participar en el programa de acogida pueden solicitar información a través de la dirección de correo electrónico acoge@vacacionesenpazasturias.es; en los teléfonos 984 703 965 y 622 890 713; y en el whatsapp 627 059 991.

Cualquier familia puede acoger, basta con estar en situación de ocuparse del menor y disponer de recursos para hacerlo dignamente. Los responsables de "Vacaciones en paz" evaluarán cada petición y la idoneidad de los solicitantes, además se asegurarán de que no tengan antecedentes de delitos sexuales.

Los acogedores, por su parte, también adquieren el compromiso de no poner impedimentos al regreso de los niños junto a sus familias y, por supuesto, a no iniciar ningún trámite de adopción.

Durante los próximos meses se organizarán reuniones informativas por toda Asturias, abiertas al público. Sobre ellas se puede recabar información e inscribirse para asistir a ellas en la web de "Vacaciones en paz" en Asturias (vacacionesenpazasturias.es), en la que se da cuenta detallada del programa.