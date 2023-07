Rotundo éxito de la primera entrega de la colección "La Edad Media en Asturias" de LA NUEVA ESPAÑA. La práctica totalidad de los kioscos de la región agotaron ayer los ejemplares de "Los 70.000 días del Reino de Asturias", algunos incluso a media mañana. Pero los lectores interesados en hacerse con un volumen que no lo hayan conseguido podrán igualmente conocer esta etapa apasionante de la Historia. Tan solo deberán realizar una reserva en su punto habitual de venta. "Imprescindible" y "necesario" son algunos de los calificativos que dedicaron al texto quienes ya lo tienen entre manos.

Belén Iglesias, empleada de la librería San Francisco en la plaza del Fresno de Oviedo, era ayer clara. "Se está vendiendo muy bien y ya hay muchos que han dicho que quiere conseguir todos los números para hacer la colección entera", comentaba a mediodía. "La gente tenía ganas de que saliera esta colección porque muchos me preguntaban por ella desde hace tiempo", explicaba, por su parte, Simón Serdio, vecino de Tineo, que trabaja en el kiosco Colibrí, de la calle González Besada de la capital. "La Edad Media en Asturias" ofrece a lo largo de sus seis libros un recorrido por la historia regional desde sus orígenes como Reino de Asturias. "La gente nos sigue pidiendo más libros de la colección, hay mucha demanda por conocer la Edad Media aquí en Asturias", comentaba Manuel Fernández, de la expendeduría número 18, en la calle Uría. El segundo libro de la colección, "Monjes y juglares", estará disponible en los kioscos el sábado 22 y el domingo 23 de julio.

También fueron muchos los gijoneses que quisieron subirse al viaje por las páginas del primero de los seis libros de "La Edad Media en Asturias". Esta primera entrega prácticamente voló de las estanterías. En el kiosco Heidi, en la céntrica calle Marqués de Casa Valdés, se vendieron todos los ejemplares y ya hay numerosos encargos. "Han funcionado muy bien. Ahora esperamos otra remesa", celebraba Rosa María Cañada tras el mostrador. Al otro lado, hojeaba un ejemplar Sara García. "A mi hija y a mí nos encanta la historia. A veces, no conocemos lo suficiente la que está ligada a nuestra tierra. Publicaciones de este tipo te permiten conocer cosas nuevas y recordar algunas olvidadas en algún cajón de la memoria", ensalzaba esta lectora.

A sus páginas también se asomaba Cristina Escobar. "Es muy interesante. El diseño es atractivo y nos permite conocer mejor de dónde venimos", opinaba esta clienta del kiosco Continental, en la calle Vicente Innerarity. Al responsable, Bruno Plasencia, tan solo le quedaba a media mañana un ejemplar disponible. "Mucha gente ha preguntado. Ha sido un éxito. Siempre triunfan estos coleccionables", aseguraba. Lo mismo opinaba Alejandro Alonso, del kiosco Beatriz, en la calle Alfonso I, que ya había despachado bien temprano casi todos los volúmenes. "Este tipo de trabajos son muy importantes, sobre todo, porque brindan la oportunidad a los jóvenes de conocer más en profundidad la historia de Asturias", añadía Pablo Ferreira. Su hijo Mateo, de tan solo dos añitos, miraba con fascinación sus páginas: "Es demasiado pequeñito para lecturas densas, pero es importante despertarle esta curiosidad por la historia".

La llegada a los kioscos de Avilés de "Los 70.000 días del reino de Asturias", el primer tomo de la colección sobre la Edad Media asturiana, resultó también todo un éxito. A lo largo del día, fueron muchos los lectores del periódico que acudieron a sus kioscos más cercanos en la ciudad para recogerlo. "Hubo mucha gente que los encargó para no correr el riesgo de que se agotaran", comentaba Salomé González, que regenta el kiosco Salomé, en la plaza de España. En su caso, fueron cinco las reservas que días anteriores realizaron los clientes, como Alfonso López, párroco de la iglesia de San Nicolás de Bari. El religioso, suscriptor digital del diario, destacó la calidad de un formato "interesante" para "promover" la historia de Asturias.

La expectación se repitió en otros establecimientos, como detallaba Ignacio Rodríguez, propietario del kiosco El Taller, en la calle Palacio Valdés. "Recibí bastantes reservas y ya sólo queda una por entregar", comentó el responsable del negocio, que añadía que este tipo de entregas tienen bastante éxito y suscitan interés en los lectores. "Se ve muy bien, tenía la intención de comprarlo e incluso mi hijo me lo pidió", afirmaba Fernando Martínez tras adquirir un ejemplar del periódico con el coleccionable.

"Es una edición muy cuidada y un formato muy manejable, creo que resultará interesante al público". La polesa María Rosa Rimada echaba una ojeada en la capital sierense al primero de los seis libros inéditos que componen el coleccionable "La Edad Media en Asturias" y que recogen un viaje fascinante a través de mil años de la historia regional. "Las fotografías son muy bonitas y se ve que se ha trabajado a fondo para que sea ameno y entendible por todos los públicos, lo que también es de agradecer", valoraba Rimada con el primero de los volúmenes en la mano. La reacción entre los lectores ha sido "muy buena, con varios encargos ya de gente interesada en hacerse con todos los ejemplares en las semanas siguientes", exponía por su parte la quiosquera Inés Cifuentes, también en Pola de Siero, porque "son libros manejables, no dan aspecto de grandes volúmenes más pesados, y es algo que la gente valora, les ha llamado la atención", aseguraba.

En plenas fiestas del Carmen y La Magdalena en Cangas del Narcea, muchos lectores de LA NUEVA ESPAÑA en la localidad no se olvidaron ayer de que este fin de semana comenzaba el coleccionable "La Edad Media en Asturias". En el céntrico kiosco Juan, que regenta Fátima Fernández, adquirió la primera entrega del coleccionable Mónica Martínez, quien desde que lo vio anunciado tuvo claro que "quería hacerme con él". Considera que "todos en general, pero los asturianos, sobre todo, lean y aprendan sobre lo que somos y de dónde venimos". Por eso, anima a que LA NUEVA ESPAÑA siga ofreciendo a sus lectores este tipo de "documentos de gran utilidad".

En el kiosco de María José Hevia, en Mieres, desde primera hora ya entraban clientes habituales a comprar LA NUEVA ESPAÑA. "Es con diferencia el periódico que más vendemos, sobre todo, durante el fin de semana", explicaba la responsable del negocio. Muchos de los que llegaban se mostraban sorprendidos con la nueva promoción, recibiéndola con mucha curiosidad. "Parece muy interesante y puede ser una buena lectura para el verano", señalaba Ana Pérez. "Mucha gente se ha enterado hoy mismo, pero parece que tendrá buena acogida", apuntaban los quiosqueros de El Escorialín. "Yo venía a por el periódico y me he encontrado con la sorpresa, que me parece muy interesante", comentaba Santiago Álvarez, vecino de Mieres. En Langreo, la acogida fue excelente. "A nosotros nos han llegado ocho libros y a primera hora de la mañana ya nos los había solicitado todos", apuntaba el responsable del kiosco de la calle Dorado.