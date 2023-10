"Hay un intento de perpetrar un golpe de Estado desde el poder"

El diputado por Asturias José María Figaredo participará este domingo en la manifestación convocada por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Danaes). El portavoz adjunto de Vox en el Congreso explica en esta entrevista los motivos de su partido para sumarse a esta movilización, que tendrá como escenario la plaza de Colón madrileña, y a la que llama a sumarse "a todos los asturianos que puedan ir".

–¿Qué lleva a Vox a sumarse a la concentración convocada por Danaes?

–-Estamos en un momento crítico, tenemos que pelear por la unidad de la nación. Nos encontramos frente al riesgo tremendo de un Gobierno que podría llegar a formarse con los enemigos de la nación, que piden su disolución como condición para dar su apoyo en una investidura. Necesitamos salir a la calle para impedirlo.

–El PP ha convocado otro acto ese mismo día en Málaga. ¿Cree que tienen miedo a otra foto de Colón?

–Sinceramente, no sabría decirle. Tampoco quiero analizar la situación del PP. Cuando recibimos la invitación de Danaes, sin dudarlo confirmamos nuestra asistencia en un segundo. Me comentan que irán líderes de otros partidos, como Esperanza Aguirre y Jaime Mayor Oreja; también Rosa Díez. Solo sé que nosotros, como no podía ser de otra manera, estaremos allí como siempre haremos con toda invitación para la defensa de la nación.

–El lema de la movilización de Danaes es "¡Defender la unidad! ¡Contra la amnistía y el golpe de Sánchez!". ¿Ve un golpe en la negociación entre el PSOE y los independentistas?

–Sin duda, vemos el riesgo o intento de perpetrar un auténtico golpe de Estado desde el poder. Es evidente lo que pretenden hacer y el motivo de esta movilización es evitar que el Gobierno consume ese golpe. Desde las más altas instancias están negociando con la unidad de España, con bienes intangibles que no les pertenecen, con el objetivo de mantenerse en el poder de forma ilegítima.

–¿No es legítimo negociar los votos para sacar adelante una investidura?

–No es solo una cuestión de votos. La unidad de la nación es innegociable, es la piedra sobre la que se sustenta la Constitución, el elemento que une a todos los españoles. La amnistía que proponen supone subyugar todo el ordenamiento jurídico nacional para dejar sin castigo a quienes atentaron contra la unidad nacional. A los golpistas se les va a amnistiar y a quienes cumplieron su deber, policías, guardias civiles y mossos, se les va a juzgar. Eso es romper todo el orden constitucional y va contra la justicia material.

–¿Ve hecho el acuerdo entre el PSOE y los independentistas?

–No tengo ni idea, pero confío en que no y en que esta movilización masiva sirva para impedir ese acuerdo. Espero que aún podamos parar ese golpe que perjudicaría a toda la nación.