"No pretendo ajustar cuentas ni rescatar memoria, solo inspirar"

Juan Ramón Lucas, periodista y escritor, está de enhorabuena por partida doble: recientemente nombrado hijo adoptivo de Asturias, publica ahora la novela "Melina".

–¿Se siente uno distinto ahora que es hijo adoptivo de Asturias?

–El sentimiento es de emoción, responsabilidad y compromiso. Honradísimo y orgulloso.

–Melina (Amelia) es hija de Asturias...

–Sí. De la Asturias de los momentos difíciles.

–¿La Asturias minera y revolucionaria de 1934 es una historia épica?

–Para muchas familias, sí. Perdieron su revolución, perdieron la guerra y sufrieron la represión. En el caso de las mujeres, muchas de ellas, además, sufrían en casa el maltrato y la desigualdad.

–La sombra del padre que quería matarla al nacer lo oscurece todo...

–Es una expresión de ira más que un deseo real, pero marca la relación entre ellos durante casi toda su vida. En realidad, termina iluminando la vida de Melina.

–¿Melina es una heroína y/o una superviviente?

–Es una mujer como cualquier otra que decide seguir su camino y pelear por su independencia.

–¿El sufrimiento es una escuela de vida?

–El sufrimiento forma parte de la vida. Si sabemos canalizarlo y sacar de él enseñanzas, puede ser una escuela.

–Como periodista, ¿qué le preguntaría a Melina?

–Creo que lo cuenta todo en la novela. Pero le preguntaría por la forma en que contempla el feminismo en la España de hoy.

–¿Por qué la literatura española no ha prestado la atención a los emigrantes que sí dedican otros países?

–Quizá porque nunca hemos sido capaces de poner en valor lo que hemos conseguido. La emigración fue la España de la pobreza y de ella surgieron algunos de los más grandes logros de los dos lados del Atlántico. También provocó frustración y dolor, pero quizá no hemos sabido verlos en su verdadera medida.

–¿Qué le espera a Melina en América?

–Sorpresas. Dolor. Alegrías. La vida misma.

–¿Qué simboliza Melina?

–Melina son todas las mujeres que creyeron que podían y lo intentaron. Las que ejercieron la independencia y se hicieron valer en tiempos difíciles. Las que abrieron el camino que hoy estamos transitando.

–¿Cómo conoció la historia real que inspira la novela?

–He bebido en lo que contó mi madre y en lo que ella y mi padre decidieron escribir. Y solo he contado parte de lo que anotaron.

–Melina vuelve a España y triunfa. ¿Qué precio paga por ello?

–La independencia cuesta. Salir del lugar al que uno pertenece, el dolor del desarraigo, son el precio a pagar por creer en ti por encima de todo.

–Dedica la novela a su madre, Lucrecia, ¿cómo está presente en las páginas?

–Su vida es la que inspira la novela. La primera parte es en gran medida su propia infancia.

–¿Haber nacido mujer era una condena?

–Para ella lo fue. Pero se sobrepuso y salió victoriosa.

–¿Qué hay de realidad y ficción?

–La novela es ficción. Se inspira en hechos reales y los caracteres de los personajes se aproximan bastante a esos hechos y las vivencias relatadas en las anotaciones de mi madre. Pero no deja de ser un ejercicio puramente literario. No pretende ni ajustar cuentas ni rescatar memoria alguna. Solo inspirar, que no es poca cosa.

–¿Cómo es la Melina del final y qué conserva de la Melina inicial?

–"Melina" es una obra literaria que pretende ir más allá del propio relato. Inspirar, como digo. Habla de independencia, de dolor, del valor de la educación, de la fuerza inspiradora de las mujeres valientes que abrieron camino sin saber que lo estaban haciendo. Melina es un recorrido por mi visión de esa realidad de mujeres que avanzaron contra su tiempo en un ambiente represivo y a menudo asfixiante. Tiene mucho de simbólico y está llena de metáforas.

–¿Se ha enfrentado a demonios personales en la novela?

–Sí. Unos cuantos. Cuando ahondas en tu origen y buscas explicaciones puedes encontrar respuestas desagradables. Pero es sobre todo una obra literaria que, repito, tiene como ambición ir más allá del simple relato o de las historias familiares.

–¿Qué papel juegan las guisanderas?

–Son parte de esas mujeres libres y decididas que fueron pioneras sin proponérselo.

–¿Esta Asturias sin minas es mejor o peor?

–Es distinta. En todo caso, heredera de aquel tiempo. Nada de lo que somos puede entenderse sin nuestro pasado

–¿Paga alguna deuda emocional con esta novela?

–Es posible.