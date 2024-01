Las claves de Podemos en Asturias: sin voz parlamentaria y con una posible pugna en el sector oficial

Podemos ha excluido a su única diputada en la Junta General, Covadonga Tomé, de sus primarias autonómicias. El listado provisional de candidatos a la coordinación del partido morado en Asturias se conoció ayer con un aluvión de aspirantes, nada menos que 26, al principal puesto de dirección regional, y con, al menos, dos de ellos próximos a las direcciones regional y nacional del partido morado, Diego Ruiz de la Peña y Francisco de la Torre. En esta relación de precandidatos también figuran la exconcejal de Langreo que ya optó a las primarias autonómicas en 2017, Vanesa Llaneza; el también ex concejal langreano Elías López, y Juan Luis Armán Caramés, que colaboró con Somos Oviedo cuando formaba parte del equipo de gobierno en Oviedo.

En círculos del partido ha generado una cierta sorpresa que tanto Ruiz de la Peña como De la Torre figuren inscritos como candidatos al cargo de coordinador autonómico, lo que podría dividir los votos en el sector oficial si finalmente van en candidaturas separadas. Diego Ruiz de la Peña fue candidato de Podemos a las elecciones locales y esta considerado como el candidato más próximo a la actual dirección regional, mientras que Francisco de la Torre, bombero ya jubilado en el ayuntamiento de Gijón, ha sido delegado de la Corriente Sindical y muy próximo a Cándido González Carnero, sindicalista con muy buena relación con Rafael Mayoral y Pablo Iglesias.

En total, la lista de precandidatos es mucho más extensa, con 69 inscritos, ya que también forman parte los aspirantes a entrar en el próximo consejo ciudadano autonómica, nombre que recibe el principal órgano de dirección regional entre asambleas. Muchos de ellos son afiliados de base, aunque algunos otros han tenido ya trayectoria en la primera línea política, como es el caso de la exeurodiputada Estefanía Torres; el exconcejal en Oviedo, Celso Miranda, o Rafael Palacios, que ha sido diputado autonómico en la anterior legislatura y está ahora al frente del equipo técnico que asumió las riendas del partido en Asturias tras la baja médica y posterior dimisión de Sofía Castañón, la anterior coordinadora autonómica. Ahora los precandidatos deberán presentar los avales y el día 22 este mes tendrá lugar la publicación las candidaturas definitivas, ya que los aspirantes podrán agruparse en listas al consejo ciudadano.

La proclamación de precandidatos ha dejado fuera de las primarias de Asturias a la única diputada en el parlamento regional de la formación morada, Covadonga Tomé, que está pendiente de un último trámite orgánico para ser expulsada de Podemos de manera definitiva. Tampoco han sido admitidos Xune Elipe y Laura Tuero, que fueron los "números" dos y tres en la lista para las elecciones autonómicas del pasado 28M, ni Jorge Fernández, sobre el que también pesa una propuesta de expulsión. La diputada del grupo mixto en la Junta ya había remitido su inscripción en el proceso mediante burofax porque no tenían acceso, ni ella ni los suyos, a la intranet del partido. Intentaron contactar con Ione Belarra y la secretaria general de Podemos, Lilith Vestringe, pero no obtuvieron respuesta.

"La dirección del partido, en Madrid, no ha permitido participar a la diputada ni al resto de personas señaladas con una propuesta de sanción (expulsión o suspensión temporal de militancia) en el proceso de primarias", afirmó el equipo de Tomé, que expresó su sorpresa por "la agilidad con que se han tramitado estos expedientes". Sostienen que ese veto persigue "apagar cualquier alternativa al discurso hegemónico y reduccionista" de la dirección de Belarra. "No aceptan nuestra candidatura; nos echan, demostrando definitivamente que este proceso de primarias no es democrático y no permite participar en un sufragio que podría hacer un Podemos más fuerte en Asturias", valoró Tomé.