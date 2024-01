Mucho han sorprendido, y también molestado, en el sector agroganadero del Principado las declaraciones del asturiano Hugo Morán, secretario de estado de Medio Ambiente, sobre la situación del lobo, referentes a que éste dejará de estar protegido –y por tanto podrán hacerse batidas para controlar la población y reducir los ataques al ganado– si los censos "en elaboración" confirman que la especie se ha recuperado. "Las comunidades tienen actualizados los datos todos los años, ya los enviaron a Bruselas y quedó constancia del incremento de lobos. El Ministerio sabe perfectamente que es así", sostiene Geli González, secretaria general de ASAJA en Asturias. "No sé por qué en 2019 mandaron datos de 2014 si las comunidades autónomas siempre tuvieron datos actualizados", advierte. González cree que si el Ministerio de Transición Ecológica no los usó "fue porque no le convenía, ya que lo que buscaba era atender las demandas de los conservacionistas".