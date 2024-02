Salud cierra filas sobre el nuevo mapa sanitario: "Una mayoría clara entiende la necesidad"

Tres semanas escasas después del inicio de la ronda pedagógica de contactos para evaluar la propuesta del Principado sobre la reordenación del mapa sanitario, el primer veredicto de la consejera de Salud dice que "una mayoría clara" de los consultados "entiende la necesidad y el momento" de la remodelación. Conchita Saavedra presentó ayer en el Consejo de Salud el nuevo diseño, con el tránsito de las ocho áreas sanitarias actuales a tres, y alcanzó la conclusión de que se le entiende y "se agradece el proceso participativo". Muchos de los que le escuchaban en la reunión de ayer, en el seno del órgano de representación que reúne a colegios profesionales y sindicatos, ayuntamientos, organizaciones empresariales o asociaciones de pacientes, conocían ya sus planes de los encuentros sectoriales que la Consejera ha ido manteniendo con diferentes colectivos para la exposición previa del proyecto, pero todos cubrieron el trámite preceptivo del sometimiento del nuevo mapa a la consideración del organismo oficial de representación en materia sanitaria.

"Ha habido un poco de todo", explica Saavedra como dictamen muy preliminar de una ronda de contactos y un proceso participativo que sigue su curso. La parte reticente es "sobre todo el PP", concluye a la vista de que "con las organizaciones sindicales hemos quedado en elaborar un calendario de reuniones para tratar de llegar a un acuerdo previo al trámite" participativo. De los encuentros con colegios profesionales, sociedades científicas y alcaldes saca la impresión general de "una buena acogida" que en algún caso pudo haber ido salvando las reticencias iniciales y por eso lamenta "todavía mucho más", sigue la titular de Salud, "que el PP haya decidido no participar de este proceso de diálogo, escucha o participación sobre algo tan importante como el sistema sanitario público".

En vísperas de que esta mañana se reanude el debate que ha tensado las últimas semanas, dado que el grupo popular interpelará a la Consejera sobre el nuevo mapa en la primera sesión de control al Gobierno del año en la Junta, Conchita Saavedra sigue invitando a la flexibilidad. "No debemos tener nunca una actitud inmovilista o de rechazo ante temas tan importantes", abunda, "porque la inercia o el inmovilismo hacen que las cosas no funcionen" y "aunque tenemos un muy buen sistema sanitario público, es el momento de mejorarlo". Todo esto se sigue, persevera la Consejera, de las enseñanzas del "test de esfuerzo brutal" que supuso la crisis del covid y de sus instrucciones sobre la urgencia de "la coordinación, la potenciación de la atención primaria y sociosanitaria o la simplificación y disminución de la burocracia y los trámites...". Sin arrojar la toalla, Saavedra invita con esos argumentos al PP "a que vuelva a participar en el proceso de diálogo. Estamos hablando de algo que nos interesa a todos, más allá de las ideologías o las disputas partidistas", concluye.

Mientras trata de atraer al principal grupo de la oposición, empezando hoy en el debate que programa la Junta con la portavoz popular de Sanidad, Pilar Fernández Pardo, la Consejera prolonga su ronda de contactos. Se encontrará este jueves con los alcaldes del área sanitaria del oriente y prevé completar en dos semanas los encuentros con todos los ayuntamientos mientras se inician las consultas con las asociaciones de pacientes, usuarios y plataformas, que serán citadas para este mes.

Junto a la dimensión política de la desavenencia, la otra zona de conflicto será la sindical, como volvió a dejar de manifiesto ayer el secretario general del Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA), José Antonio Vidal. A sus ojos, lo que permanece pendiente es sobre todo "el mapa de los recursos humanos", no tanto la distribución de las áreas sanitarias como la estrategia para el abordaje de la gran carencia "estructural" del sistema asturiano ante la que "cualquier mapa se quedaría cojo": la falta de soporte legal para atajar las necesidades de personal o los cuatrocientos médicos que calculan que necesita la región. Sin eso, que aún no se concretó ayer, que queda para los contactos pormenorizados de la Consejería con los sindicatos, el nuevo mapa "no va a arreglar nada", señala después de agradecer que haya quedado descartada la posibilidad de que con la disposición en tres áreas más grandes vaya a ser ampliada la movilidad discrecional del personal.

De momento, les falta todavía el calendario concreto de sus reuniones con el equipo de Saavedra, pero saben que el Principado ha trasladado de marzo a mayo el plazo aproximado de conclusión del proceso participativo en previsión de una prolongación de las negociaciones.

Al Consejo de Salud de ayer, mientras tanto, la Consejera llevó también, entre otras normas, un proyecto de decreto para regular los "plazos posesorios" que en ocasiones pueden dilatar el regreso de facultativos que se hayan marchado de Asturias. "Queremos que ese retorno pueda ser inmediato", afirma Saavedra. Del mismo modo, el Consejo conoció también un decreto de desarrollo del Plan sobre Drogas.