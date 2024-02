Zapico aboga por "repotenciar" los eólicos como alternativa a la expansión por la zona central que propugna Transición Ecológica

Llamado a la Junta para hurgar en sus disonancias con la consejera socialista de Transición Ecológica, el titular de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, remarcó la distancia mediante el refrendo de su oposición a la expansión de los parques eólicos por las áreas que fueron "objeto de exclusión" en la zona central de Asturias. Dicho eso, el consejero de IU redirigió su alternativa hacia la "repotenciación" de estas instalaciones para que cada una pueda "generar muchísima más energía" e invitó a la cámara a considerar las posibilidades que otorga la tecnología para "multiplica casi por cuatro la capacidad de generación". En su pugna pública por la elaboración de las nuevas directrices para el aprovechamiento de la energía eólica, Zapico avanzó que espera que la fase inicial de ese proceso, que debe definir las necesidades y las actuaciones y depende del departamento que dirige Nieves Roqueñí, esté concluido "a finales de este año" para que pueda empezar a partir de entonces el trabajo de tramitación urbanística que depende de su Consejería. El también coordinador general de IU “no entendería que esta legislatura terminase sin unas nuevas directrices aprobadas”.

Compareciente a iniciativa del PP, Zapico no puso obstáculos al mantenimiento de la concentración de molinos en el occidente, el área que “por sus condiciones orográficas es mas propensa a aprovechar este tipo de energía” y en algún sentido matizó a su director general de Urbanismo al reseñar que “no necesariamente tienen que tener los ayuntamientos la última palabra” en las autorizaciones. Sí “un papel de actor fundamental en este proceso”, sí un retorno de beneficios y de puestos de trabajo, sí mucha voz, pero no toda. “Imagínese un espacio protegido”, invitó el consejero al diputado del PP Manuel Cifuentes, “en el que el Ayuntamiento decisiese que hay que construir un parque eólico. Ahí tendría que haber una garantía medioambiental por encima”, subraya antes de dejar claro que a los concejos “los estamos escuchando muchísimo”, y de ejemplificar recordando que hace unos meses la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio, la CUOTA, “rechazó un parque eólico que pretendía instalarse en Taramundi porque no contaba con el visto bueno del Ayuntamiento. No nos ha temblado la mano a la hora de no aprobar esa instalación, que habría tenido diez molinos”, señaló, y dio por cierto que las directrices harán lo posible por asegurar que “el poco trabajo que generen” estas instalaciones “recaiga directamente en el territorio” y en la medida de lo posible cambie la situación actual en la que “con muy pocos operarios se cubren amplias zonas de Asturias y a veces Lugo”. Quedó además en la Junta su compromiso con la restauración medioambiental de los terrenos al final de la vida útil de los molinos y su convicción, varias veces reseñada, de que “cada instalación eólica que se quiera implantar en Asturias tendrá que tramitar de forma simultánea los molinos, las líneas de evacuación y las subestaciones necesarias”.

Como quiera que la oposición hizo causa común en las diferencias que las dos facciones del Gobierno han evidenciado en este asunto, el Consejero mandó por delante una garantía de “mucho diálogo”. En “este Gobierno que se sustenta en dos proyectos políticos diferentes”, dio por hecho que “día a día avanzamos en el desarrollo de posiciones comunes” y que “en ésta tenemos ya mucha tarea avanzada”. Tanto que “todo lo que he dicho puede ser suscrito por Nieves Roqueñí, porque nos une la convicción de que estas energías son necesarias, y que hay que organizarlas buscando el interés general”. Desembocó en una advertencia que no mencionó a las empresas del sector y que dice que “me voy a dejar la piel para garantizar que los intereses privados no estén nunca por encima del general”.

Cifuentes, de su lado, focalizó su fijación de postura en las “contradicciones”, “las trampas” y las discrepancias entre las dos alas del Ejecutivo y se quedó con la “sensación de que echa balones fuera y trata de alargar plazos e informes que si son necesarios no sé por qué no estan hechos ni por qué recae todo el peso en Roqueñí… “Quizá debería haber acaparado más áreas en la negociación de su entrada en el Gobierno”, aventuró. El diputado de Vox Javier Jové también ve “vaguedades” y pelotas volando hacia el tejado de la Consejería de Transición Ecológica y la de Podemos, Covadonga Tomé, emplazó a “poner en el centro a las personas que viven en territorio”. Desde el lado de la defensa del Consejero, Delia Campomanes (IU) apuntaló su argumento en favor de una planificación que garantice que “el despliegue de las energías renovables se hace en pos del interés general y no para satisfacción de los particulares” y José Ramón García (PSOE) puso a todo el Gobierno de parte del “modelo sostenible de la generación de energía” y del sostenimiento del Ejecutivo “que lo busca y tiene el encargo de conseguirlo”.