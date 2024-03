Sidra Trabanco homenajea a las mujeres que "sacrificaron su vida por la familia"

El trabajo de diez mujeres vinculadas a la tradición sidrera ha sido premiado por Sidra Trabanco en su llagar de Sariego, donde tuvo lugar la sexta edición de la gala "Madres de la Sidra". Por segundo año consecutivo, la cita tuvo un carácter solidario en favor de la Asociación Galbán. "Es necesario dar voz a todas esas mujeres que se han sacrificado a lo largo de su vida por su familia y sus negocios y muchas veces han estado en la sombra", destaca la directora de marketing y ventas de Sidra Trabanco, Yolanda Trabanco.

En esta ocasión, la "Madre de la Sidra" honorífica es Yolanda Lobo. "Me pareció superemotivo", subraya Lobo, quien durante más de dos décadas estuvo al frente del local ovetense La Santa Sebe y que actualmente encabeza el movimiento Cincuenter. Las nueve restantes "Madres del año" 2024 tomaron su galardón en un acto en el que estuvieron presentes 120 personas. María del Mar Blanco, del Llagar de Titi, ubicada en Granda, afirma sentirse "muy agradecida porque no pensé que pudieran acordarse de mí". María Luisa Suárez y su hija, María Luisa Martínez, del establecimiento gijonés Tírate al matu, también galardonadas, festejan que Trabanco continúe desarrollando esta iniciativa. "Ya era hora de que alguien nos valorase, porque en los chigres la que siempre está ahí es la mujer", celebra Martínez. Tras más de 24 años al frente del Apartahotel El Meriel, en Somiedo, Carolina Fernández recibió su premio. "Me sentí de maravilla, es todo un honor", dice Fernández.

Gelasia Valdés, que cumplirá 100 años en junio y que desde sus diecisiete obró como cosechera en el llagar de Sidra Trabanco en Lavandera, también fue galardonada. "Es el premio al trabajo de toda su vida. La sidra para ella lo es todo, todavía bebe unos culinos", asegura su hija, Albarina Cortés. Asimismo, Cristina Buznego y su hija, Rosa Palicio, se hicieron con otra de las recompensas por su faena en Casa Cristina, en Tellego, un negocio que abrieron hace 45 años. Por primera vez, los galardones valoraron el trabajo que se lleva a cabo fuera de la región.

María Elsa García y Margarita Valiente, de Sidrería La Figal (Cuenca), recibieron el premio a una labor que han desempeñado desde 1995. "Ser reconocidas en nuestra tierra es muy satisfactorio", reconoce Valiente.