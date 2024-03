Esto es lo que costaría, según un sindicato, suprimir las guardias médicas de 24 horas

Suprimir las guardias médicas de 24 horas en la sanidad pública asturiana implicaría un coste aproximado de 8,7 millones de euros al año. Ésta es la estimación que realiza el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) en relación a la intención de la ministra de Sanidad, Mónica García, de acabar con los módulos de atención continuada "sin que ello se traduzca en una disminución de las retribuciones". La Ministra propone reducir progresivamente la duración de las guardias, "comenzando por fijar máximos de 17 horas".

Si el horario del trabajo se recorta, pero la remuneración se mantiene, el resultado es que "unas 300.000 horas" al año quedarían descubiertas y deberían ser realizadas por otros facultativos en horario ordinario, indica el secretario general del SIMPA, José Antonio Vidal. Estas horas son "de jornada ordinaria, más cara que la guardia", y su coste aproximado en tales términos ronda los 8,7 millones de euros anuales, indica el doctor Vidal.

"La propuesta de la ministra contiene algunos aspectos algo confusos y otros un tanto irrealizables. Por supuesto, sería deseable reducir la duración de las guardias, pero eso exige más dinero y más médicos. ¿La Administración tiene ese dinero? De momento, médicos tenemos menos de los justos", razona el máximo responsable del SIMPA, quien añade que la novedad que la Ministra quiere impulsar "implicaría muchos otros cambios".

Es bien sabido que, en la estructura salarial de un médico de la sanidad pública, las guardias implican una parte sustantiva. De otra parte, subraya José Antonio Vidal, "en Asturias hay muchas horas de guardia debido a que la población está muy desperdigada".

La duración de las guardias en la sanidad asturiana es muy variable. En los centros de atención primaria urbanos, son de cinco horas: de 15.00 a 20.00 horas. En los rurales, de 17 horas: de 15.00 a 8.00 horas del día siguiente. En los hospitales suelen ser de 17 o de 24 horas. Las guardias nocturnas dan derecho a librar el día siguiente. En 2012 tuvo lugar una dura huelga en la sanidad asturiana porque la Consejería de Salud intentó suprimir esta libranza.

Entre tanto, en los servicios de urgencias hospitalarias de la región existe toda la diversidad organizativa posible: turnos de 8 horas, de 12 horas y de 24 horas. Son fórmulas derivadas de la autoorganización de cada servicio y, al menos sobre el papel, no generan grandes tensiones.

El secretario general del SIMPA desgrana las consecuencias de un posible cambio: "Si una guardia de 24 horas en la zona rural se sustituye por dos de 12 horas, el médico tiene que ir y volver a ese sitio dos veces, en vez de una, y además pierde la libranza. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. El dinero es importante, pero la calidad de vida también". A juicio de José Antonio Vidal, "mientras no tengamos unas plantillas de médicos más holgadas, lo más viable es ir dando soluciones ajustadas a cada situación".

Desde el ámbito político, Pilar Fernández Pardo, portavoz de sanidad del Partido Popular en la Junta General del Principado, apela a una realidad básica: "Las competencias en materia de sanidad están transferidas a las comunidades autónomas y es a ellas a quienes compete su regulación".

A juicio de Fernández Pardo, con la medida que propone la ministra de Sanidad "son las comunidades autónomas las que van a tener que asumir la reestructuración de esta organización y su coste, y no sabemos si están dispuestas a hacerlo".

La diputada popular argumenta que "la escasez de profesionales no hace factible esta medida en la actualidad, al menos con carácter general". Y entiende que, "antes de lanzar la propuesta, deberían haber hablado con los profesionales y no lo han hecho". En síntesis, asevera Pilar Fernández Pardo, desde el grupo parlamentario del PP "no vemos factible esta medida, al menos en el momento actual".

