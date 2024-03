La ministra Alegría, en Asturias: el Gobierno abre la puerta a financiar las escuelinas con otros cuatro millones

El Gobierno central abre la puerta a invertir otros cuatro millones de euros en las escuelinas de Asturias –gratuitas para niños de 0 a 3–, recogiendo así el guante del Principado, que le pide más financiación para apostar por el "proyecto clave de la legislatura", según Adrián Barbón. Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno central, dijo ayer en San Juan de Beleño (Ponga) que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez está abierto a "otorgar nuevos fondos a aquellas que tengan más necesidad", como puede ser el caso de Asturias.

La dirigente socialista lo dijo junto a Barbón en una visita exprés al Oriente asturiano para conocer a fondo esta apuesta educativa del Gobierno regional. Barbón enseñó a la titular de Educación la escuelina de San Juan de Beleño, las obras de ampliación de la de Cangas de Onís y la construcción de otra en Arriondas. También estuvieron en el colegio de esa misma localidad del Oriente, que en este caso es para alumnos de primaria.

Alegría puso el proyecto de las escuelinas como ejemplo de colaboración entre diferentes administraciones. "Se ha puesto en marcha (la escuelina de San Juan de Beleño) gracias a la apuesta del propio ayuntamiento, pero también con la financiación que aporta el Principado, de la mano del Gobierno. Tenemos un proyecto educativo con más de 670 millones de euros de inversión de cara al 2025 para desplegar 69.000 nuevas plazas. Aquí, en Asturias, estamos hablando de 1.300, con una inversión de 13 millones, para que los niños y niñas puedan tener la oportunidad de tener una plaza y permitir a sus familias desarrollar sus proyectos en los municipios que ellos decidan", dijo Alegría, "emocionada" con su visita a Asturias.

"Vengo de un pueblo de 400 habitantes (La Zaida, Zaragoza) y, si en un pueblo no hay escuela, el pueblo muere. Lo que hacemos es generar oportunidades e igualdad en pueblos y en la España rural", aseguró.

"Esto no es un aparcadero de niños, es una gran inversión", defiende el Presidente

Barbón, por su parte, recordó que el Gobierno regional "ha pedido más recursos para seguir sumando". El Presidente aseguró que "el modelo Asturias puede extenderse a todas las comunidades que quieran apostar por una educación pública de calidad" y defendió su implantación, en lo que se interpretó como una crítica a parte de la oposición. "Esto no es un aparcadero de niños para dejarlos no se sabe dónde. Es la inversión de la que me siento más orgulloso y es posible gracias a nuestros presupuestos y a los fondos europeos", aseguró Barbón, que recalcó que todo el proyecto "será posible cuando aprobemos la ley en la Junta". La primera fase de este proyecto está en marcha y contempla la apertura de 31 escuelinas –15 construidas por el Gobierno y 16 por los Ayuntamientos– en 30 concejos, que se sumarán a las 77 que ya están funcionando.

La intención es lograr tener 108 centros en 69 concejos, 376 aulas y 5.188 plazas para bebés, en el horizonte de 2027. En estos momentos hay 322 aulas.

Parte de la financiación de las escuelinas proviene de los fondos europeos que reparte el Gobierno y el Principado quiere más, para poder incluso ampliar la oferta. "Se nos ha requerido que ampliemos esa financiación y tenemos conversaciones con las comunidades para llevar otra nueva distribución. Estamos hablando, con Asturias y con otras", dijo Alegría.

Barbón destacó una y otra vez el proyecto educativo, en presencia también de Lydia Espina, consejera de Educación. "Este es algo transformador y pionero, porque no hay nada similar. Vamos a crear una red autonómica con 31 escuelinas de 0 a 3, tanto las que están en construcción por parte de los ayuntamientos como las que haremos nosotros", indicó el Presidente, visiblemente orgulloso.

"La educación es la clave de la democracia y la justicia y hay que garantizarla en el mundo rural y los pueblos. Esto se consigue porque tenemos un gobierno autonómico que apuesta por utilizar los recursos públicos en esto, frente a otros que recortan porque consideran que esto no es rentable", analizó Barbón. Y siguió con su argumento, haciendo énfasis precisamente en la inversión que suponen las escuelinas. "Si uno va a rentabilidad económica pura y dura vamos a decirlo claro: el coste de las plazas es importante. Pero aquí apostamos por la vida en los pueblos y la calidad en la educación. Por eso mantenemos las escuelas rurales con 3 o 4 alumnos. Eso no pasa en ninguna otra parte de España. Somos pioneros", repitió Barbón. Alegría, que respaldó su discurso, aseguró que se iba contenta de Asturias "al ver la cara de ilusión de la gente", en referencia a su visita al Oriente.

"¿La interlocución con el Gobierno? Contesta, ministra, que me da la risa" Esta pregunta provocó un diálogo imprevisto entre Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno, con Adrián Barbón, presidente del Principado, ambos del PSOE, ayer en San Juan de Beleño: "¿Cómo está la interlocución del Ejecutivo asturiano con el central?". Barbón se anticipó. –Ministra, puedes contestar, que si la interlocución... –¡Si hemos venido todo el viaje juntos, sin parar de hablar! –Es que aquí hay una... Y esto lo explico: una intoxicación que a mí me da la risa. Que viene a decir que la interlocución entre el Gobierno de Asturias y el de España está rota, que no existe... –En absoluto, una prueba palpable de la buena interlocución y el buen trabajo es lo que hoy hemos venido a conocer. El diálogo ejemplificó, al menos de puertas hacia fuera, buena sintonía entre Alegría, que recientemente había estado reunida en Madrid con Lydia Espina, consejera de Educación, y Adrián Barbón, presidente del Principado.

