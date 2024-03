El turismo resiste el temporal en Asturias y salva con nota la Semana Santa

El turismo en Asturias resiste el temporal y salva con buena nota la Semana Santa, especialmente en las ciudades, con alta cifras de ocupación. Puede decirse, eso sí, que los niveles de actividad turística durante estas fechas no han tenido una tónica generalizada, variando según qué zona de la región y el tipo de alojamiento.

El pronóstico de mal tiempo sí influyó, pero no como otros años, a la hora de cancelar reservas en determinadas zonas. El presidente de Arca (Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias), Jaime García, explica que "de lunes a domingo, hubo algunas cancelaciones a media semana, mientras que de jueves a domingo se mantuvo al 80 por ciento en el oriente Asturias, siendo algo más baja en la zona centro y occidente. Concretamente, en la zona central, por ejemplo, falló la nieve", añade.

Acostumbrados a rozar el 100% en estas fechas, el presidente de Arca considera que un 80 por ciento de ocupación en alojamientos rurales no es tampoco un mal porcentaje. "Hay mucho turismo aunque se haya notado cierto descenso, bien por la climatología, bien porque la Semana Santa llegó como quien dice adelantada", apostilla Jaime García.

Los hoteles urbanos han registrado un nivel de ocupación alto, según señala a este diario Fernando Corral, vicepresidente de Otea y director de Fruela Hoteles en Oviedo. Ocurrió de ese modo de jueves a sábado, no así lo que se entiende por Semana Santa completa, es decir, de lunes a domingo. Explica Corral que "la Semana Santa está siendo un poco rara; en Oviedo hay una alta ocupación; de jueves a sábado está prácticamente lleno, siendo más baja en los días previos, e incluso creo que el domingo va a flojear también".

La razones para ello no las ve principalmente en el tiempo, pues matiza: "Aunque los pronósticos meteorológicos afectan, mucha gente que viene ya sabe que puede llover. Ha tardado en nevar en todo el país y eso ha hecho que en estos días –con alta actividad en estaciones como las de Pirineos– muchos aficionados al esquí optasen por ese tipo de viaje y no por otros de tipo más cultural".

"El incremento de las viviendas de uso turístico está causando un impacto tremendo en el sector hotelero, nos está haciendo un daño importante. No estamos en contra de que haya diferentes tipologías de alojamientos, lo que queremos es que podamos competir todos en igualdad de condiciones", protestó Fernando Corral. Y destacó que eventos como la celebración estos días de la Oviedo Cup atrae mucha gente de fuera que se aloja en la zona centro.

Mar Pérez, gerente del hotel rural La Casa Vieja del Sastre, en Soto de Luiña (Cudillero), afirma: "Este ha sido el peor año para nosotros en estas fechas. No es que tuviéramos cancelaciones, es que hubo muy pocas reservas. Se ha incrementado mucho las viviendas de uso turístico en el concejo y hay muchísima más oferta, que demanda. Yo no creo que sea culpa del tiempo, que lo estuvieron dando malo para toda España, no sólo para Asturias".

Hoteles, casas y apartamentos rurales tienen datos desiguales estos días, dándose el caso de que, mientras algunos cancelaban las reservas, las plazas libres eran ocupadas por las de última hora, cubriendo la oferta a partir del Jueves Santo. Así sucedió, por ejemplo, en el Hotel Casa Pedro, en Santa Eulalia de Oscos. "Estamos completos. Sí hubo cancelaciones por el mal tiempo pero se cubrieron enseguida con reservas nuevas. Hemos tenido mucha gente en la zona", explica Marcos Rodríguez.

En Somiedo se notó menos gente, pero aún así hubo bastante turismo, como afirma Isaac Álvarez, al frente de la Casa Rural Felisa, en Pola de Somiedo. "Sólo tuve una cancelación", mientras que Herminio Cano del hotel Casa Miño, en la misma localidad, resume: "No hemos estado al 100%; el pronóstico del tiempo nos afectó y sí hubo gente, pero no tan lleno como otros años; estuvimos a un 75% de ocupación, por lo que tampoco nos podemos quejar; estamos agradecidos por ello".

En Sobrescobio, en el Parque Natural de Redes, sí hubo más cancelaciones. Le ocurrió a Nuria Pérez, de los apartamentos El Collaín, en Campiellos, que suele estar siempre lleno en estas fechas. "Tuvimos cancelaciones por el tiempo y estuvimos a un 50% de ocupación, y no somos los únicos". En el sector de camping se notó el descenso en la ocupación de plazas destinadas a caravanas y tiendas de campaña.