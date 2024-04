La rotunda afirmación de Barbón sobre el trato al Principado desde Madrid: "Ningún ministro de Fomento desde Borrell ha cumplido con Asturias"

Adrián Barbón recitó una lista de nueve ministros de Fomento o Transportes, todos los de 1996 en adelante, todos los que sucedieron a Josep Borrell, y sin mentar al actual proclamó que ninguno, ni los del PP ni los socialistas, "ha cumplido con Asturias como Asturias se merece". Queriendo volver a ponerse exigente, severo ante el Gobierno estatal y ante el portavoz del PP, Álvaro Queipo, el presidente del Principado respondió a la pregunta que el parlamentario popular le formuló sobre Óscar Puente reafirmando lo que, a su juicio, él y su gobierno pueden hacer y Queipo y el PP no, "enfrentarnos a ministros de nuestro mismo signo político en defensa de los intereses de esta tierra. Ustedes jamás alzaron la voz", le replicó. "El silencio siempre ha sido su bandera, incluso estando en la oposición eran incapaces de defender los intereses de Asturias".

El portavoz popular había llevado a la sesión bisemanal de preguntas al presidente una lista de agravios que fue del fiasco del proyecto del vial de Jove a la reprobación de Óscar Puente en la Junta, acordada incluso antes de conocerse la paralización de la obra de acceso al Musel, pasando por la demora extendida que acumula la reparación de la "Y" en Serín. "Estamos ya en el punto de hablar de un escarnio a esta comunidad autónoma", proclamó el diputado después de preguntar a Barbón si cuando votó en contra de reprobar a Puente ya sabía lo que pasaría con el enlace de Jove. El cabeceo negativo del jefe del Ejecutivo le llevó a dar por hecho que Asturias tiene "un presidente que no pinta nada, que no se entera de nada y no consigue nada para Asturias, y eso que en Madrid gobierna su partido". "Debe de levantarse cada día con un nudo en el estómago pensando en lo que se va a encontrar en la prensa", se reafirmó antes de invitarle a ponerse al frente de "un frente común" con los grupos parlamentarios y el Ayuntamiento de Gijón. "Yo estoy dispuesto a que apartemos nuestras diferencias", concluyó.

La réplica de Barbón llegó a lo concreto, y aquí reiteró su rechazo al proyecto alternativo que plantea el Ministerio para Jove, viniendo de lo general, de una actitud hacia el Ministerio de Transportes que exige "hechos, no palabras", que da por concluido "el tiempo de las palabras" y asegura que ahora y de aquí en adelante "vamos a pedir garantías de hechos y datos concretos en todos los proyectos". De vuelta a las comunicaciones de la zona oeste de Gijón, también dijo el Presidente que cuando aquel viernes "leímos en el Consejo de Gobierno el informe en el que descartaba, la consejera de Transición Ecológica (Nieves Roqueñí), que es ingeniera, dijo que con lo que ponía en la primera línea todo el proyecto se caía. Era una aberración" hacerlo con las ausencias que se constataban, siguió, y añadió de vuelta al pasado que "los mismos que querían dar de paso el vial de Jove son los mismos que querían hacer lo mismo con la obra de Serín (paralizada también en 2019, retomada en 2023 y retrasada en 2024". Ahí fue donde pidió "que se busquen responsabilidades, también las que había en la Delegación del Gobierno. Quiero saber quién validó ese proyecto, que tal y como explicó el secretario de Estado ponía en riesgo 150 viviendas y una residencia de mayores". Antes de acabar resumió en diez sus exigencias para Transportes: el AVE y el Corredor Atlántico, el Plan de Cercanías, la integración ferroviaria urbana, la Autopista del Mar, las nuevas bonificaciones del peaje del Huerna, las soluciones para la zona oeste de Gijón, las comunicaciones del suroccidente, el enlace de Robledo, el transporte sostenible con la integración de Renfe en el Consorcio de Transportes y avanzar en la condición de Asturias como polo logístico.

Cuando la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, hizo virar la sesión hacia las disponibilidades de suelo industrial y hacia los nuevos escenarios que en abren los incrementos de la posición accionarial del Principado en la sociedad mixta de gestión del suelo (Sogepsa) y la zona de actividades logísticas de Gijón, la Zalia, el presidente del Principado se defendió dando por solventadas las controversias "endémicas" en torno a esas dos áreas con décadas de lastre a sus espaldas. Dice su justificación de la adquisición de las acciones de los socios privados de Sogepsa que la empresa "no puede ser utilizada como medio propio del Principado si no es mayoritariamente pública" y constata respecto a la Zalia lo que le dice su consejero de Fomento, que de cara al inicio de la comercialización de las parcelas, previsto para este semestre, se detecta "cierto interés". Allí donde Tomé cuestionó la parálisis de quince años de la zona logística como un paradigma de la "anquilosis crónica de la Administración en estos temas" y reprobó la falta de transparencia de las operaciones que ha emprendido el Principado, Barbón se dijo "defensor a ultranza de la discreción en las negociaciones y de la transparencia en las conclusiones". A la mención de la diputada de la "precariedad" del empleo en Amazon opuso además el compromiso adquirido por la multinacional ante su desembarco en el polígono de Bobes: "Serán cuatrocientos trabajadores con un sueldo mínimo de 1.700 euros".

Quiso hurgar la portavoz de Vox, Carolina López, en las disonancias detectadas la semana pasada dentro del gabinete de Barbón a cuenta de la posición del Gobierno sobre la instalación de parques eólicos marinos frente a la costa asturiana. Habló ella de "falta de comunicación interna y de coherencia" y volvió Barbón a reconocer lo ya dicho de que ese día, que "el Gobierno no estuvo en su mejor momento" y que "no nos explicamos bien". Dicho eso sobre la forma, dejó apuntalada la posición acerca del fondo de la cuestión haciendo compatible lo aparentemente disonante que el mismo día dijeron con poca fortuna la consejera de Transición Ecológica a favor de los parques y el titular de Medio Rural sobre las alegaciones de su departamento en defensa de la pesca: "Cualquier instalación eolica marina tiene que ser compatible con la actividad pesquera". "Han abandonado al sector ganadero y van camino de abandonar al pesquero", le dijo López. "Ustedes son una amenaza para el medio rural", le replicó Barbón, tratando de oponer a "su alarmismo nuestro rigor". "Su crítica a la Política Agraria Común (PAC) supondria la aniquilacion de la agricultura" en Asturias.

