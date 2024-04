Asturias apoya al Ministerio de Sanidad para que se prohíba fumar en terrazas

Las comunidades autónomas tienen de plazo hasta hoy, jueves, para decidir si se adhieren o no al Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo. En la reunión de la Comisión de Salud Pública, celebrada ayer, los directores generales autonómicos pidieron más tiempo para revisar los cambios efectuados en el texto inicial con las alegaciones de las comunidades. El Ministerio de Sanidad aclaró que las comunidades han presentado 157 propuestas al plan y no 180 como se había informado previamente; de ellas, 10 no han tenido una respuesta positiva, y el resto han conllevado una modificación o aclaración al texto.

Las propuestas que las comunidades remitieron al Ministerio el pasado miércoles tienen como nexo común la necesidad de actualizar la normativa antitabaco vigente con el objetivo de reducir la prevalencia del consumo, sobre todo entre los más jóvenes, aunque difieren en las medidas para conseguirlo. Por ejemplo, Asturias o Cataluña apuestan por la prohibición de fumar en terrazas, los espacios que más diferencias de opinión suscitan, mientras que otras como Baleares o La Rioja se decantan por la autorregulación mediante un sistema de incentivos fiscales atractivos y distintivos de calidad. Canarias plantea prohibirlo, además de terrazas, en marquesinas, en espacios deportivos al aire libre y en los alrededores de los accesos a los lugares donde ya está vetado, y pide además datos actualizados sobre el empaquetado genérico –medida que rechaza la patronal de la industria, de fuerte peso en las islas– en los países en los que se ha implementado y la equiparación fiscal del tabaco y todos sus derivados.

Una vez analizado el documento final, la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad ha pedido a las comunidades que informen si se adherirán o no al Plan Integral del Tabaquismo. El texto resultante no delimitará los espacios en los que se ampliará la prohibición de fumar, aunque algunas autonomías sí los hayan especificado en sus propuestas. El citado plan es una hoja de ruta que servirá de paraguas a la futura ley, que es la que definirá los nuevos espacios sin humo. Según la ministra de Sanidad, Mónica García, las terrazas son lugares en los que la evidencia científica ha corroborado que se consume "humo de segunda mano" perjudicial para la salud, pero su delimitación es algo que "se tiene que derivar en las diferentes leyes" y no en el plan.