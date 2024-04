Anticorrupción analiza si recurrir el sobreseimiento de Villa en el "caso Hulla"

La Fiscalía Anticorrupción dará a conocer la semana que viene si recurre el sobreseimiento provisional respecto de José Ángel Fernández Villa en el "caso Hulla", que investigaba el origen de su fortuna de 1,2 millones de euros y la de su mano derecha, José Antonio Postigo. Los fiscales de Madrid están analizando las posibilidades de un recurso. Puede presentarse uno de reforma y subsidiario de apelación ante el propio Juzgado número 3 de Oviedo, el que dictó el auto de sobreseimiento, o un recurso de apelación directo ante la Audiencia Provincial, órgano que pasaría a decidir sobre el futuro procesal de Villa.

Lo sí se sabe es que el Montepío de la Minería, personado como acusación particular, no recurrirá el sobreseimiento. "El Montepío respeta el desarrollo del proceso y la decisión de la magistrada de instrucción, por lo que no cuestionará la valoración que ha realizado sobre el estado de salud de José Ángel Fernández Villa, acatando el contenido del citado Auto", indicó la entidad este viernes en un comunicado.

El Montepío añade no obstante que, "en su calidad de perjudicado, desea que se aclaren cuanto antes las responsabilidades del ‘caso Hulla’ y como acusación particular continuará ejercitando las acciones oportunas para defender los intereses de la Entidad en dicho procedimiento que le permitan resarcirse de los daños y perjuicios causados".

La semana que viene, en caso de que no se presenten recursos, la familia podría instar la incapacitación de Villa, algo que ya solicitó sin éxito hace cinco años, pero una posibilidad que ahora autoriza la magistrada en el auto de sobreseimiento.

El pasado mes de enero, la jueza Belén Fernández prorrogó por medio año más la instrucción del caso. Era la séptima vez que lo hacía. El motivo no era otro que el retraso en la presentación de un informe pericial sobre las obras del geriátrico de Felechosa (Aller), de las que, según sostiene la Fiscalía, se habrían desviado cientos de miles de euros.

La defensa de Villa, a cargo de la abogada Ana García Boto, volvió a reclamar en ese momento el sobreseimiento respecto de su cliente, en atención a la inusitada prolongación del proceso y al imparable deterioro de las facultades del exsecretario general del SOMA. Villa sufre una demencia senil que se ha ido agravando con el paso de los años. A la pérdida de memoria hay que añadir la imposibilidad de realizar las tareas más básicas sin ayuda.

El caso es que el la jueza pretendía completar la instrucción del caso ya en el año 2017, pero por contra lleva siete, lo que sin duda permitirá a los procesados –si es que finalmente se celebra un juicio– aducir una atenuante muy cualificada por dilaciones indebidas. El caso aborda el origen de la fortuna que Villa y Postigo regularizaron a finales de 2012 a través de la amnistía fiscal de Montoro. En 2013, la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias prejudiciales, y en 2014 se dio a conocer públicamente esta investigación, lo que causó conmoción no sólo en Asturias, dado el calibre de la personalidad implicada. Finalmente, el 30 de mayo de 2017 fue arrestado Villa y el resto de los implicados.

Las reacciones políticas no se han hecho esperar. El diputado regional del PP Andrés Ruiz indicó: "Villa se ha librado del juicio por enfermedad y quiero dar la enhorabuena a todos aquellos socialistas y sindicalistas que con esta decisión pueden ver librado su proceso judicial. Y quiero recordar que José Ángel Fernández Villa ocupó la bancada socialista de la Junta mientras montaba una lonja de reparto de dinero público procedente de los Fondos Mineros. La vergüenza de Asturias es el ‘caso villa’, que es el ‘caso PSOE’ y el ‘caso SOMA’".

La diputada de Vox Carolina López, también fue dura: "Asturias recibió millonadas de los fondos mineros con el fin de invertirlo en mejoras y alternativas al cierre de la minería. Socialistas y sindicalistas como Villa se llevaron la mejor parte mientras Asturias quedó arrasada y sin alternativas. Los asturianos le hemos pagado el retiro dorado a varios socialistas y sindicalistas como Villa y su familia. Un caso más en el ADN corrupto del PSOE, un partido que cada día enfrenta un nuevo escándalo de corrupción".

Adrián Pumares, diputado y secretario de Foro, indicó: "Defendemos que, el que la haga, la pague, como demostramos cuando denunciamos a Álvarez-Cascos por hechos similares a los cometidos por Villa. Foro Asturias muestra total respeto a las decisiones judiciales".

La diputada regional Covadonga Tomé, del Grupo Mixto –pero elegida a la cabeza de la lista de Podemos–, calificó de "drama tremendo" el sobreseimiento de la causa respecto de José Ángel Fernández Villa. "Quedarán sin aclarar cuestiones que fueron muy perjudiciales para la historia reciente de Asturias", sentenció. Y se dolió de que vaya a quedar sin castigo: "Es tremendo que queden sin dirimirse responsabilidades. Decir que se trata de una decisión temporal, basada en la evolución de la salud de Fernández Villa, me parece sencillamente un subterfugio de una justicia que ha sido demasiado lenta".

