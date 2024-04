La Junta simula un simulacro

Pequeño susto el que se llevaron las pocas personas –es que no había nada en la agenda tras el pleno y las comparecencias de días atrás– que estaban este viernes por la mañana en la Junta General del Principado.

Hacia las 11 horas sonó el timbre de aviso –ese que llama a los plenos y a las comisiones– para dar paso a una voz por megafonía que invitaba a todos a evacuar el edificio y dirigirse a la salida sin usar ascensores. Fue una sorpresa, pero no era cuestión de llevar la contraria. Así que la gente hizo lo ordenado –bueno, algunos recogieron sus cosas, algo que siempre se aconseja no hacer para no perder tiempo– y empezó a salir. Los más noveles se dejaron guiar por los que llevan más tiempo instalados en el edificio. Todos echaron a andar, pero una planta más abajo la misma voz por megafonía les invitó a regresar porque había sido un error. Fue la simulación de un simulacro.

Suscríbete para seguir leyendo