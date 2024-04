El Gobierno desmiente al TSJA y dice que ha triplicado el expediente electrónico judicial y "no hay caídas generales del sistema, solo puntuales"

El Gobierno desmiente a la Sala de gobierno del TSJA y niega que haya "caídas generales del sistema informático judicial, solo puntuales". No sólo eso, sino que presume de que el expediente judicial digital se ha triplicado y las videoconferencias han pasado de 805 en los dos primeros meses de 2023 a 1.223 en el mismo periodo de 2024, un aumento del cincuenta por ciento. La Sala de Gobierno del Tribunal emitió una dura nota el mes pasado exigiendo solucionar "el fallo sistemático y reiterado de las aplicaciones informáticas, especialmente el expediente electrónico", que a juicio de ese órgano "nunca se ha logrado un funcionamiento eficaz y sostenido del sistema, que se ha suplido con el esfuerzo y el compromiso" de los magistrados, que advierten una "agudización de la deficiente situación".

Frente a esta visión crítica, la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, que compareció a petición de Foro, acotó los fallos a la primera semana de marzo, y los calificó de "puntuales", en ningún caso "constantes en el tiempo". Admitió también que se había producido un colapso en las comunicaciones entre el Ministerio y el Principado, pero que había afectado a determinadas aplicaciones, no a todas. Y justificó los fallos por la saturación de la red ante el incremento del uso de los servicios digitales del Principado.

Por su parte, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, a preguntas del PP en la Comisión de Hacienda, indicó que "hay que ampliar la red ante el incremento del suso de la misma". "No hay caídas generales del sistema", aseguró tajante. Y añadió: "No es un error que de repente no pueda funcionar el sistema, afecta a momentos concretos y a determinados lugares". Peláez aseguró que la tramitación de documentos firmados digitalmente en el campo de la justicia se ha triplicado en los últimos cuatro años. Según las últimas estadísticas que maneja la Viceconsejería de Justicia, al cierre de 2023 se habían firmado de manera electrónica 3.422.000 documentos, frente a los 1.190.000 de 2019. “Este balance demuestra el alto nivel de efectividad de la tramitación electrónica de la justicia asturiana”, indicó.

Tanto Peláez como Vicente han reconocido los problemas puntuales que se han producido en las últimas semanas, especialmente en cuanto a la velocidad del sistema informático, lo que ha provocado inconvenientes a la plantilla del sector. “Hemos detectado los problemas, no los ocultamos y los estamos solucionando con la mayor celeridad”, ha aseverado el consejero. Peláez ha insistido en que no se trata de contratiempos generalizados, sino “puntuales”, y ha valorado el “enorme esfuerzo” que los trabajadores llevan a cabo para completar la digitalización de la tramitación judicial.

A juicio del titular de Hacienda, el expediente electrónico en Asturias funciona: “Está evolucionando con nuevas funcionalidades y aplicaciones, y con mejoras continuas”.