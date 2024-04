El Principado pide que se permita un mayor endeudamiento a las regiones más saneadas

De vuelta en el debate recurrente sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, el consejero de Hacienda defendió ayer en la Junta un modelo enriquecido con "normas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera". Traduciendo, Guillermo Peláez concretó la demanda en la necesidad de que el nuevo mecanismo incluya alguna suerte de incentivos para las comunidades más saneadas, o una fórmula para que a las cumplidoras, como Asturias, se les permita un endeudamiento que habría de quedar vedado para las más lastradas por la deuda. Es la teoría de las "reglas fiscales asimétricas para las comunidades autónomas atendiendo a su situación económica" y Peláez la encajó ayer en su respuesta a una pregunta que el diputado de Vox Gonzalo Centeno había dirigido en realidad hacia las condonaciones de la deuda autonómica que el Gobierno estatal acordó con los independentistas catalanes y que tiene la fórmula y los detalles pendientes de definición.

En ese escenario y con ese contexto, el titular de Hacienda pide un sistema de financiación que incluya "reglas fiscales" como herramientas contra las deudas desbocadas, "para que esto no vuelva a suceder". "Esto" es Cataluña y otros casos similares, porque "no puede ser", abunda "que una comunidad autónoma se endeude e incumpla las normas fiscales sin que se analice por qué", o sin que se estudie "si hay que dotarla de más recursos o debe hacer recortes y debemos asumir ese escenario". También era su forma de hacer ver que Asturias "tiene una posición muy saneada" y una teórica "capacidad de endeudamiento muy superior a la del resto de territorios" que debería poder aprovechar.

Venía Peláez de sostener que en crudo, "analizada aisladamente", la condonación de deuda "entraña un riesgo moral y no está alineada con los principios de responsabilidad fiscal", pero también que la forma de hacerla asumible es que sea "equitativa en todos los territorios". Eso reivindica Asturias desde hace tiempo y al Consejero le consta, eso dijo ayer, que el Ministerio tiene ultimada una propuesta "que está a punto de comunicar y que estoy convencido de que va a ser razonable para los intereses de Asturias". Sin más precisiones, el titular de Hacienda deja claro que confía a la vista de que el acuerdo entre el PSOE y ERC "recogía el trato igualitario para todas las autonomías" y un criterio de deuda que abarca no sólo la del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), sino también la bancaria.

En una sesión intensa de la Comisión de Hacienda, Peláez también le respondió a Centeno que su departamento no tiene previsto dar "tratamiento especial" alguno a los datos en bruto para calcular las balanzas fiscales que el Ministerio ha publicado en cumplimiento de una exigencia de Junts per Catalunya en su pacto de investidura. El Consejero resta utilidad a este cálculo del balance entre los flujos de entrada y salida de fondos en los territorios, porque "inevitablemente", explica, "aquellas zonas donde hay más gente con más capacidad contributiva van a salir perdiendo con respecto a otros, pero eso forma parte del principio de solidaridad que vertebra la acción del Estado". Eso no significa que no tenga un análisis de Asturias. Lo tiene y le dice que "el saldo positivo no está tanto en el aspecto tributario como en el de las pensiones", que "somos especialmente deficitarios en este ámbito como consecuencia de la reindustrialización y las prejubilaciones, pero también lo es Cataluña", destaca. En todo caso, lo que le urge recalcar al Consejero es que "la información que ofrecen las balanzas fiscales no es relevante para definir el marco del nuevo sistema de financiación".

Llegados al asunto recurrente de la prórroga de los presupuestos del Estado, Peláez redobló la presión sobre el PP y volvió a pedir el voto de los populares a favor de la convalidación del decreto en el que el Gobierno llevará al Congreso la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación, con 263 millones de euros para Asturias. "No imagino otro escenario", remató.