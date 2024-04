El Consejo de la Universidad se celebra hoy limitado por la interinidad del Rector

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo podrá celebrarse este miércoles, un día antes del inicio de la campaña electoral al Rectorado, pero solo si se justifica que los asuntos del orden del día responden a una necesidad funcionamiento del día a día universitario. En ese sentido, la Junta Electoral de la Universidad indica, en su último acuerdo de este martes, que "al inicio de la deliberación de cada punto, el ponente deberá motivar la concurrencia de motivos relacionados con el funcionamiento ordinario de la Universidad, motivos de interés general o motivos relacionados con las expectativas y derechos de terceros que se pudieran ver dañados por el retraso de la adopción del acuerdo por el Consejo de Gobierno".

Este acuerdo limita por tanto el tipo de asuntos que pueden presentarse ante el Consejo en vísperas del inicio de la carrera electoral, con el fin de no influir en el proceso, que culmina con las votaciones el día 25. La Junta remarca que tanto el rector como otros 17 integrantes del órgano –formado por 53 miembros– se encuentran en funciones, lo que limita el alcance de sus decisiones.

La resolución viene determinada por la solicitud presentada ante la Junta Electoral por el candidato Juan Manuel Cueva Lovelle, para que se suspendiese el Consejo de Gobierno hasta la conclusión del proceso de elecciones al Rectorado. Cueva Lovelle basaba su petición en que en el orden del día de dicha sesión ordinaria "aparecen puntos que pueden influir en el electorado en las elecciones al Rectorado".

El candidato alternativo al actual rector (Ignacio Villaverde) sostiene que se ha "embarrado el campo" con la celebración del Consejo de Gobierno el día antes de iniciarse la campaña, y con el "reparto de dinero a grupos de investigación", algo que en su opinión "huele mal".

Reunión ordinaria

La Universidad de Oviedo negó intento alguno de influir en las elecciones, explicando que el Consejo de Gobierno se reúne periódicamente el último viernes de cada mes para tratar temas relativos al día a día de la institución, como organización interna o inicio del próximo curso. Sin embargo, el mes pasado, al coincidir con Viernes Santo, festivo, no pudo celebrarse, por lo que se retiró hasta el 10 de abril, según la Universidad. La reunión tendrá lugar en el Aula Clarín del Edificio Histórico a las diez de la mañana y en segunda convocatoria. Al término del encuentro, se remitirá una comunicación con los acuerdos alcanzados por este órgano de gobierno. No se remitirá nota de prensa al encontrarse el equipo rectoral en funciones y se podría entender como hacer campaña.

Lovelle viene denunciado presiones para que abandone su pretensión de ser el próximo rector de la Universidad de Oviedo. "Estamos recibiendo amenazas para retirar la candidatura y la acabamos de presentar. No me van a asustar, seguirá adelante". El catedrático de Informática aseguró en días pasados que profesores y personal administrativo y de servicio de Universidad que habrían mostrado su apoyo a su candidatura "han recibido amenazas con consecuencias laborales". "Quienes crean que me retiraré no me conocen. Esta es mi casa y estaré hasta el último día", aseguró también Cueva.

Villaverde, que sorprendió a propios y extraños adelantando las elecciones con muy poco margen, lo que fue criticado por algunos profesores al reducir la posibilidad de que se presentasen candidaturas alternativas, considera que es necesario completar el camino iniciado en su primer mandato, y que no se puede improvisar un proyecto de Universidad en tan poco tiempo.

La presentación de la candidatura de Cueva Lovelle también sorprendió dado el escaso tiempo para hacer campaña y ganarse el voto de la universitaria. La disputa de unas elecciones de este tipo requiere del trabajo de muchos meses de reuniones para ganarse a los diferentes equipo de la Universidad. Este jueves día 11 se inicia la carrera para acceder al Rectorado.