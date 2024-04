El saludable himno de Asturias de Boticaria García: "Tengo que comer mas fabes/ tengo que comer pixín"

"Es necesario huir del sedentarismo y hacer un ‘kit-kat’ de ejercicio cada una o dos horas: hacer sentadillas, dar un paseo al sol o subir y bajar escaleras". Boticaria García (Marián García), nacida en Belmonte (Cuenca), doctora en Farmacia y graduada en Nutrición Humana, Dietética, Óptica y Optometría, una de las divulgadoras científicas y sanitarias más reconocidas en España, puso ayer a un repleto Club Prensa Asturiana patas arriba con sus divertidas recetas para controlar el hambre y ganar en salud y bienestar. Lo hizo con un show repleto de interacciones con el público, al que sacó al escenario para representar el proceso que vive el organismo cuando tiene hambre emocional, esa que pide azúcar y carbohidratos y que si algo logra es subir kilos en la balanza.

Uno de los momentos estelares de su charla llegó cuando la divulgadora dio la vuelta a la letra del "Asturias Patria Querida" –con música a cargo de la gaitera Olaya García y del guitarrista Mario Ordiales– y lo convirtió en todo un "himno saludable", en el que anima a consumir más fabas y pixín para que la buena onda llegue al cuerpo, y de paso a la mente. "En mis charlas siempre me acompaña la guitarra, pero como estamos en Oviedo no me he resistido a la gaita", señaló Boticaria García, que colabora en numerosos programas de televisión y radio e incluso ha concursado en "Pasalabra".

En su nuevo libro "Tu cerebro tiene hambre", publicado por Planeta, Boticaria García habla del circuito de ejercicio "tris-tras" y del "cucutras". Ayer lo escenificó ayudada por amigas como la farmacéutica Mercedes Migoya, que por unos minutos se convirtió en un hueso; el niño Adriá Encinas, enfundado en una capa de Superman, acompañado por su madre Carmen Albiol, se convirtió en una "superquina", capaz de generar neuronas. Los adipocitos, que en palabras de Boticaria, "son células felices hasta que las maltratamos y les damos mas energía de la necesaria", estuvieron representadas por Raquel Laza y Natalia Díaz, dos estupendas actrices improvisadas que hasta se tiraron en el escenario del Club para escenificar la "hipertrofia" a la que llega a someterlas la presencia de malos nutrientes.

El sistema inmunitario es la policía del cuerpo humano, la que reacciona cuando esa mala alimentación provoca inflamación y Montse Matos fue la encargada de hacer de "poli", mientras Eduardo Rodríguez, en su papel de brócoli, luchaba por ganar la batalla a los radicales libres, esos que envejecen y deterioran el organismo, en este caso, representados por su consuegra Soledad Ruiz, que no dudó en salir al estrado para unirse a la divertida representación.

"En China se lleva a cabo un estudio para demostrar las propiedades antiinflamatorias del brócoli, capaz de neutralizar las propiedades de los radicales libres", explicó la farmacéutica. Y, claro, tampoco podía faltar el cerebro, encarnado por Alfonso Rodríguez, al que Boticaria le colocó uno a modo de gorro con sus circunvoluciones en tonos rosa.

Hubo tiempo para consejos. Boticaria García distinguió varios tipos de hambre: "El cerebro nos marca el hambre ‘hambre-hambre’, la de verdad; el hambre emocional, que tenemos cuando estamos estresados porque se libera cortisol; el ‘hambre ambiental’, cuando vemos a otro comerse una palmera de chocolate; el hambre ‘dragón khan’, que sentimos cuando comemos azúcar y queremos más; y el ‘hambre hormonal’, que sucede cuando las células grasas alteradas, cuando estamos inflamados, le dicen al cerebro que tienen que comer, cuando no toca". El acto finalizó con una multitudinaria firma de libros.