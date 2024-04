La "gamberrada literaria" de José Manuel Ponte

El periodista José Manuel Ponte (La Coruña, 1942) acaba de publicar "Intrigas provincianas y otros entretenimientos", un libro de género inclasificable –acaso unas memorias autoficticias– que él califica de "gamberrada literaria" y son 175 páginas de buena prosa en la que se mezclan con un sentido del humor de color galaico, recuerdos, elucubraciones, ficciones y relatos con anécdotas verdaderas de personajes conocidos con los nombres transmutados y travestidos.

El que fue redactor-jefe de LA NUEVA ESPAÑA en los años setenta y columnista de Editorial Prensa Ibérica reconoce que su llegada a la escritura encuadernada es por encargo de sus hijos Jacobo y Laura. "Me dijeron que todo el mundo hacía libros y que yo estaba sin hacerlo. Que ellos tenían hijos, habían plantado árboles y no tenían un libro. Argumenté que no soy un escritor profesional, que no estoy en el periodismo activo, pero con los hijos no queda más remedio que rendirse antes de que te den la extremaunción".

La silva de varia lección del que fuera periodista en "La Voz de Galicia", "El Ideal Gallego", "El Pueblo gallego" y el gijonés "Voluntad", puesta en marcha con "lo primero que se me ocurra", se inicia con una reflexión sobre cómo la felación se ha convertido en una forma de cortesía, cuando en sus años de joven periodista que acababa la jornada de tertulia en cabarets, sin ser usuario de la prostitución, eso no se hacía y a la que lo hiciera la miraban mal.

De ahí concluye que "el nacional-catolicismo lo prohibía todo y tenía personajes como Gabriel Arias-Salgado, que fue ministro de Información y Turismo antes de Fraga, que creía que Stalin se veía con el diablo en una mina abandonada de Siberia para recibir instrucciones".

Guiado en la escritura por el inconsciente, el paseo por los barrios de putas desemboca en el machismo español y encuentra, con sorpresa, que un novelista conservador como Wenceslao Fernández Flórez escribió "Relato inmoral" "en el que define perfectamente el comportamiento machista de entonces".

De sus años del periodismo galaico cuenta del preboste literario gallego que llevaba a los burdeles cestas de nécoras viva y se excitaba dejando que alguna le recorriera el pecho, y batallas periodísticas posteriores a la Ley Fraga, que terminó con la censura previa para desconcierto de los que no sabía escribir sin ella. "Creo que les puede gustar a los que me leyeron estos años en los periódicos de Prensa Ibérica".

No sólo satisface a esa edad y ese ambiente. El libro acaba con un hecho cierto donde el humor bordea la tragedia y que, nombres y títulos parte, puede recordar la boda de su hija la modelo Laura Ponte con Luis Beltrán Alfonso Gómez-Acebo y Borbón, sobrino de Juan Carlos e hijo de Pilar de Borbón. No sale nadie con esos nombres, pero el periodista, hipertenso, hijo de hipertensos, sufrió un ictus que le dejó renco para la ceremonia y el banquete en el Real Sitio de San Ildefonso de Segovia. "Lo que cuento es cierto C por B".

Al personaje que relata, que escondió el accidente cerebrovascular con una torcedura de tobillo, le recomendaron mover ligeramente la pierna afectada con la que dio algunas patadas a una dama muy conocida ante la que se disculpó diciendo que no eran insinuaciones. Al acabar la celebración, previo paso por la UCI del Rey, se entregó, acompañado por su hermano, a las urgencias de la Seguridad Social.

El libro, que está partido en una larga sucesión de capítulos cortos, fue iniciado al final de la pandemia y no está acabado, "porque no tiene final", lo que no ha impedido que se haya acabado de imprimir el 11 de febrero de 2024, editado por Pigmalion Edypro, prologado por José María Paz Gago y se puedan encontrar algunos ejemplares en librería. "Este libro puede ser el principio de muchos libros porque haciéndolo en algún momento me reí solo".

"Intrigas provincianas y otros entretenimientos" se presenta el 16 de abril de 2024 a las 19 horas en el salón de actos del Archivo Histórico Nacional con presencia del autor, de José María Paz Gago, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidade da Coruña, escritor y prologuista de la obra; Laura Ponte, modelo y diseñadora de moda; Jacobo Ponte, advisor de transformación digital y Basilio Rodríguez Cañada, presidente del Grupo Editorial Sial Pigmalión.