El Principado restablece el abono íntegro de las pagas extra a los MIR tras 14 años

Asturias dejará de ser una de las autonomías menos atractivas del país para el personal sanitario en formación en las próximas semanas. El Principado ha decidido recuperar el abono íntegro de las pagas extraordinarias, congelado por los recortes de la crisis económica en 2010.

CSIF reivindicaba esa medida retributiva desde hace años, y la Dirección General de Función Pública ha convocado una reunión este miércoles para comunicar el acuerdo del Consejo de Gobierno relativo al abono del 100% del sueldo base a todo el personal residente en la sanidad asturiana. Una decisión que afectará a más de un millar de sanitarios en formación (de Medicina, Farmacia, Química, Psicología y Psiquiatría) y también a los residentes de enfermería. La congelación de parte de las pagas extra se remonta a marzo de 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acordó ajustes excepcionales ante la urgente necesidad de reducir el déficit público. El "tijeretazo" al personal residente en formación consistió en no abonar en las retribuciones extra el complemento de grado de formación. Los residentes de primer año no lo cobran, pero los de segundo, tercero, cuarto y quinto año perciben además del sueldo un complemento de grado que varía entre los 104 y los 494 euros mensuales. Es decir, los MIR de Asturias no perciben desde la crisis ese complemento en sus pagas extra, de ahí que estas sean inferiores a las nóminas mensuales.

Felipe Piedra, responsable de sanidad en CSIF, planteó a la Consejería de Salud la necesidad de corregir una situación que, además, restaba atractivo a Asturias como destino para los MIR, en un contexto marcado por la necesidad de captar profesionales sanitarios. También el presidente de CSIF Asturias, Sergio Fernández Peña, trasladó la misma reivindicación a la Consejería de Presidencia, de la que depende la Dirección General de Función Pública, que finalmente ha aceptado. La razón esgrimida ahora es que aquella crisis ya está superada: "A día de hoy, cuando han transcurrido 14 años desde el momento en que fue dictado el real decreto de 2010, puede constatarse que ya no concurren las razones que hicieron necesaria la adopción de medidas (...) sin que sea asumible una pretendida congelación de la situación, desaparecida la causa que lo motivó", recoge la propuesta del Principado para recuperar el abono integro de las extra". De hecho, Galicia, La Rioja, Aragón, Madrid, País Vasco, Cataluña y recientemente Castilla-La Mancha, por sentencia del Supremo, ya abonan las pagas extra íntegras a los MIR.