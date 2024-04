UGT afirma que la red de escuelinas "no se está haciendo bien"

UGT apoya el proyecto de integración del primer ciclo de educación infantil en la Consejería de Educación, ya que "concuerda con el modelo que siempre ha defendido el Sector de la Enseñanza" de la central, pero opina que "no se está haciendo bien". Una de las críticas del sindicato es que aún no se haya abordado un plan de estabilización para las educadoras de las escuelas en funcionamiento. Si esto no ocurre, "la medida fomentará la temporalidad", explican desde UGT. También hacen hincapié en la necesidad de resolver la diversidad de situaciones de las escuelas municipales respecto al salario, calendarios laborales u horarios. Otra cuestión problemática es la que concierne a las bolsas de interinidad. A modo de solución, la central propone elaborar una lista única y organizar un sistema de sustituciones. Reprochan que la medida se esté utilizando como "una mera campaña publicitaria que no da respuesta a las problemáticas" y exigen a la Consejera la "apertura de un proceso de negociación que permita la plena inclusión de la red municipal de las escuelas de 0 a 3 en la Consejería".