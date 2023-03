Palacios considera la situación de Ripa en Podemos “un transfuguismo por fases”

El portavoz parlamentario de Podemos en la Junta General, Rafael Palacios, sostiene que la situación del anterior secretario general y diputado autonómico, Daniel Ripa, es de “un transfuguismo por fases” al tiempo que ha aclarado que “con mi voto tampoco se va a expulsar a nadie del grupo parlamentario”, en alusión a las declaraciones realizadas por sus compañeros en el parlamento autonómico, Nuria Rodríguez y Ricardo Menéndez Salmón, que se mostraron reacios a apoyar la expulsión del anterior portavoz parlamentario.

Palacios insistió en que pidió a Ripa que entregara su acta inmediatamente, tras conocerse la resolución sobre su expulsión de la Comisión de Garantías Democráticas estatal con el convencimiento, dijo, de que “nadie se aproveche del capital político adquirido gracias a unas siglas”. El actual portavoz parlamentario en Asturias de Podemos lamentó que el Estatuto de Autonomía de Asturias no contemple la posibilidad de poder aplicar el pacto antitransfuguismo y que “no haya interés” en su reforma: “Ye una vergüienz"!, dijo. Y confirmó que no seguirá la misma estrategia de Ciudadanos, al apartar a Armando Fernández Bartolomé, para no facilitar más medios al anterior secretario general. “Eso sería abonar el transfuguismo con más dinero, tiempos de intervención e iniciativas”. Para Palacios, la situación en la que se encuentra ahora Ripa “no deja de ser transfuguismo y corrupción política”. También quiso dejar claro que “aquí no hay ningún Che Guevara, ni nada por el estilo”, en alusión a la presencia de Ripa en las comisiones de las que decidió sustituirlo. “Garanticé el Letrado mayor que aquí no habrá ningún espectáculo de telenovela, garantizamos la institucionalidad y que todos los diputados van a poder hacer las preguntas que hayan planteado. Por eso salgo de la comisión, para que nadie haga espectáculos a la puerta. Aquí no hay nada épico”.

En la rueda de prensa, que tuvo lugar en la Junta General del Principado, también ha intervenido la responsable de Política Municipal y portavoz del partido, Ana Taboada, quien negó expresamente que “haya siete candidaturas locales, como se ha dicho” y ha precisado que ya están confirmadas catorce y que en la cita del 28-M habrá un número de candidaturas locales similar al de 2019, una veintena. De momento ya están confirmadas las de Oviedo, Gijón, Avilés, Llanera, Siero, Langreo, Mieres, Llanes, Cudillero, Lena, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Aller y Parres, donde hubo primarias para la elección de los candidatos, “pese a que se tratado de lastrar a la marca Podemos, desde que hubo el cambio en la dirección”.

Rafael Palacios cree que la situación de desgaste y ataques del sector crítico, el más próximo a la candidata Covadonga Tomé, a la actual dirección autonómica, “que ha sido elegida hasta diciembre de 2025” va a continuar. “Esto no va a parar aquí, Esto ye una cacería, desgraciadamente. Tenemos claro que lo que venga va a ser todavía peor porque hay personas que no quieren al partido, ni tienen ningún escrúpulo. Alguna gente probó la sangre y van a querer más y más”, añadió el actual responsable orgánico desde la baja de Sofía Castañón.

Taboada consideró “absurdo” que se pregunte sobre si Covadonga Tomé sigue siendo la candidata de Podemos al Principado, sobre la campaña electoral y sobre el contenido de la reunión del Consejo Ciudadano Autonómico de este pasado viernes , “donde estaba la candidata y no se dijo nada de que fuera a haber una asamblea o un acto el sábado”. Palacios precisó que Covadonga Tomé “es la candidata elegida por las personas inscritas y esa candidatura será lo más fuerte posible, trabajamos en la posibilidad de que haya confluencias”.