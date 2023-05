Vacaciones en plan natural de los candidatos

Los candidatos a presidir el Principado en los próximos cuatro años tienen estos días mucho trabajo, en plena campaña electoral. Pero en algún momento les tocará descansar. Éstas son sus preferencias de planes perfectos, de lugares a los que viajar y sus destinos pendientes.

Adrián Barbón (PSOE). «Asturias está llena de planes perfectos. Me encanta el mar y la montaña, por ejemplo, perderme en un lugar solitario, cerca del mar, y pasear. Las pequeñas cosas son realmente impagables. Fuera de Asturias, como me apasiona la historia, me encanta visitar monasterios, castillos, museos. Lugares con historia. Un viaje pendiente: Estados Unidos».

Diego Canga (PP). «Pasear en bicicleta, ir a la playa y jugar al golf en Las Caldas. Me gusta veranear en Francia. La Isla de Pascua en Chile está pendiente».

Manuel Iñarra (Cs). «Mi plan perfecto en Asturias sería ir a Caravia y pasar unos días allí combinado playa, montaña y bicicleta. Me gusta mucho esa luz que tiene el Mediterráneo en verano. Los Dolomitas en bici, sin duda».

Covadonga Tomé (Podemos). «Luarca. Cualquier lugar del mundo, viajar es una de mis pasiones. Perú, por ejemplo».

Ovidio Zapico (IU-CA). «Cualquiera en bicicleta o haciendo senderismo. Solo, con amigos, o con familia. Fuera, igual, me gusta la naturaleza. En cuanto a viajes pendientes, muchos, el mundo es muy grande».

Carolina López (Vox). «En Asturias tengo varios planes de vacaciones, depende de la época del año, lo que está claro es que Asturias lo tiene todo, en un mismo día puedes disfrutar de un día de esquí y pasear por la playa. Fuera de Asturias pienso por ejemplo en el sur, como Málaga… pero siempre España. De hecho mi viaje pendiente es Menorca».

Adrián Pumares (Foro). «En Asturias, me gusta pasar tiempo en el Parque de Redes o en Somiedo, y en las playas de Llanes, unas vacaciones que incluyan todos esos lugares, para mí son perfectas. Fuera de Asturias, donde voy con más frecuencia es al País Vasco y a Portugal. No acostumbro a planificar lo viajes, y como me gusta viajar aunque ahora apenas tengo tiempo, cualquiera es un buen lugar».