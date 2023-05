Para esto son las urnas verdes, en las que 7.045 asturianos tenían derecho a meter una papeleta

En un 28M en el que mundo rural y el medio ambiente han tenido mucho protagonismo, Lía Cofiño y Tomás Pérez son dos de los 7.045 asturianos que pueden decir que ellos sí han metido el genuino voto verde en la urna (también verde). Este matrimonio ejerció su derecho de forma triple porque, además de votar para las elecciones regionales y municipales, lo hizo también para las de la parroquia rural donde residen, Villamayor (Piloña), uno de los 39 enclaves del Principado en el que este domingo eligieron a su presidente para los próximos cuatro años.

Además, en su caso, lo hicieron de forma convencida. Es más, sostiene Tomás Pérez que tienen que considerarse las votaciones de la parroquia rural "las más importantes". Y así lo argumenta: "Son la entidad más cercana al ciudadano y la que más te ayuda en cuestiones importantes. Son imprescindibles en la vida de los pueblos".

Quiso la pareja, además, hacer su pequeño homenaje a la Asturias de los pueblos, la de antaño, y para ir a votar echaron mano de su Seat 850, un "ocho y medio" rojo agranatado de 50 años (en su matrícula figura la letra D) y al que no le faltó detalle, con cesta de mimbre y maleta instaladas en la baca. "Después de votar, nos iremos a dar una vuelta por ahí dominguera", explicaron con humor. "No muy lejos, que igual el coche no arranca". Fue, por así decirlo, un domingo electoral algo "vintage", pero con fundamento: "Tenemos el bar, un food truck, en el área recreativa de Villamayor. Y queremos hacer rutas con coches antiguos por la zona". Para pedir los permisos lo de contar con el asesoramiento de la parroquia rural es una bendición: "Cuando fuimos al ayuntamiento lo de la burocracia se ponía cuesta arriba y aquí en la parroquia nos ayudaron bastante".

Asiente a su lado con la cabeza Andrés Rojo, el presidente en Villamayor y candidato por el PSOE a revalidar el cargo. "Qué más queremos que tener emprendedores y contar con gente joven como ellos que se queden aquí y apuesten por nuevos negocios", resalta Rojo.

Son poco más de las diez de la mañana y tiene por delante una larga jornada electoral, pero en su caso la afronta tranquilo al ser el único candidato a a presidente. "Son ya 20 años, antes estaba de vocal, pero en esta ocasión estoy más ilusionado que nunca si cabe. Porque dentro de dos celebraremos el siglo de la parroquia de Villamayor y quiero hacer algo especial", describe el piloñés, a su vez presidente de la Federación de parroquias rurales asturianas y el decano de los 39 dirigentes elegidos entre 54 candidatos en total.

En Villamayor votan 584 vecinos, pero hay parroquias en las que el censo es mucho más bajo. La Focella, en Teverga, son 15 electores. La que más tiene es Trevías, en Valdés, con 1.100. Hay algunas en las que muchos candidatos han echado este domingo de menos la tranquilidad de Andrés Rojo, ya que son muy disputadas: por ejemplo, en la citada de Trevías se han presentado hasta cuatro aspirantes, al igual que en Barcia, con PSOE, PP, Ciudadanos y Foro tratando de hacerse con el mando.

"Aquí como que no tenemos mucha elección", espeta Julio Marino Llerandi con humor al presidente de Villamayor al llegar a votar. "No estarás nervioso...", bromea. Este vecino es de los madrugadores, pero no el único. Porque a las 9 de la mañana ya había cola para votar, según constataron en la mesa electoral, presidida por Carlos Egea, con Nacho Roda y Margarita Delia Cueto de vocales. "Es típico en los pueblos lo de madrugar para ir a las urnas".

Tanto apuró la gente que Araceli Fernández ya perdió a unos cuantos a los que pasar el recibo de Festejos. Esta vecina es miembro de la comisión de Villamayor, donde decidieron aprovechar la jornada electoral para localizar a la mayoría de los socios a las puertas del colegio electoral. "Por aquí pasarán casi todos y es muy práctico", explicó ante la mesita instalada en la calle, justo detrás de la iglesia y frente a la puerta del local donde están las urnas.

Antes de ponerse a entregar los recibos de Festejos, Araceli Fernández votó y, como ha hecho siempre, en las tres urnas diferentes. "Las parroquias rurales son muy importantes, hay muchos aspectos de los que se ocupan como gestionar los ingresos de montes, del agua...", reseñó.

En Asturias han votado este 28M en la urna verde menos vecinos que hace cuatro años: de 8.600 en 2019 se ha pasado a 7.045, pero es que en 2015 fueron 5.000 votantes más los que eligieron presidentes rurales.

Es muestra esto, una más, de la sangría demográfica en el campo asturiano. No obstante, Andrés Rojo es optimista y descarta que estas entidades tengan los días contados y puedan desaparecer en el futuro. Todo lo contrario. Echa mano a los datos: "Hemos presentado candidato en cada una de las 39 parroquias, algunas con varios. Además, hay mucha gente joven". La federación destaca que más del 60% de los que optan a dirigir las parroquias rurales tienen entre 20 y 35 años. Además, las mujeres se han hecho notar en esta convocatoria y de 4 candidatas en 2019 ahora son 24.

Son las características del voto de las parroquias rurales. El verde genuino de Asturias.