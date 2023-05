Canga, feliz por "el mejor resultado" del PP en 15 años: "Se acabó el rodillo socialista"

Alegría en el Partido Popular de Asturias. Diego Canga, el alto funcionario de la UE que dejó Bruselas para conquistar la Presidencia del Principado, dio este domingo al PP "su mejor resultado en más de quince años". Lo subrayó el propio candidato al filo de las doce de la noche desde la sala Covadonga del Hotel de la Reconquista de Oviedo. "Se acabó el rodillo socialista en Asturias. Después de años en los que el PSOE ganaba por goleada, hemos quedado a dos diputados de (Adrián) Barbón", proclamó entre aplausos y rodeado de integrantes de la candidatura autonómica.

El "salto" popular es de 10 a 17 diputados y eso "de momento", insistió Canga, porque "todavía queda el voto exterior", cuyo resultado no se conocerá hasta el viernes. El propio candidato fue uno de los más de 123.000 asturianos residentes en el extranjero que ejercieron su derecho al voto días atrás. "Heredé 10 diputados y he devuelto al PP 17", afirmó, arrancando de nuevo los aplausos. El resultado provisional es aún mejor del que apuntaban las encuestas: un 27,3% le daba el CIS y un 29,5%, el sondeo encargado por LA NUEVA ESPAÑA. Finalmente, los populares superaron el 32% frente al 17,7% de 2019. "Ahora tendrán que contar con nosotros para el Estatuto. Así que no habrá cooficialidad en los próximos cuatro años", advirtió.

El avance del Partido Popular de Diego Canga se ve reflejado también en el ámbito municipal. El mapa de Asturias es ahora menos rojo y algo más azul. "Hemos mantenido las siete alcaldías que conseguimos hace cuatro años". Los aplausos le obligaron a hacer una pausa. "Y quiero felicitar –continuó– especialmente a Alfredo Canteli, que ha revalidado su mayoría absoluta en Oviedo. De 7 hemos pasado a 15 alcaldías, a las que se suman otras 6 si gobernamos con apoyo de otros grupos de centro-derecha, como es el caso de Gijón, Llanes, Colunga, Castropol, Noreña e Ibias". Eso hace un total de "21 municipios". Canga dio algunos datos más: en 2019 lograron 184 concejales, ahora serán 272.

El candidato del PP aprovechó su intervención para dar las gracias a su familia, "que ha hecho un gran esfuerzo personal por mí"; a su equipo más cercano; y a la dirección general. "Ahora estamos en condiciones de ayudar a (Alberto Núñez) Feijóo a ser presidente", manifestó, después de señalar que había llamado a Barbón para felicitarle por la victoria, aunque no le contestó. "Tendrá una llamada mía. No obstante, es una enhorabuena provisional, a la espera del voto exterior. Esto no se ha acabó", apuntó.

Pero no todo fue fiesta en el hotel La Reconquista. Durante todo el seguimiento, hubo caras largas y de concentración. Se vieron pocas sonrisas y todas las miradas estuvieron clavadas en las pantallas de los teléfonos móviles y en el directo de la TPA. Canga siguió los resultados sentado en primera fila junto a Agustín Cuervas-Mons, Álvaro Queipo y su mujer, Pilar Roza. También estuvieron cerca Pilar Fernández Pardo, Paloma Gázquez, Luis Venta, Mercedes Fernández y Beatriz Polledo, entre otros rostros del PP regional.

widgets HTML Libre edit delete content_copy

El escrutinio empezó dándole al PP 16 diputados y ahí se quedó durante horas. Tanto, que llegó a cundir el desánimo. Era ya una subida, pero querían (esperaban) más. Canga empezó a levantarse: pincho de tortilla por aquí, un refresco por allá, otro pincho de tortilla... "Esperábamos más (en las autonómicas)", llegó a reconocer Luis Venta antes de las once de la noche, con algo más del 75% del voto escrutado. "Pero –añadía– todavía queda por contar". Y a las 23.03 horas, el Partido Popular despertó del largo letargo.

Aplausos y la gente en pie. "¡Ahí está, venga!", exclamaron nada más ver en la pantalla del televisor que le habían ganado un diputado al PSOE. Se situaban en 17, a solo dos de Barbón. Imposible quedarse en su sitio. Muchos nervios en la sala. Diego Canga, que siempre asegura que es difícil que él se ponga nervioso, no paró de moverse, de quitarse y ponerse las gafas para forzar la vista de cerca, de mirar el ordenador de su equipo de campaña... Mercedes Fernández, "Cherines", fue la viva imagen de la felicidad; no borró la sonrisa, mientras Álvaro Queipo encadenó una llamada tras otra. A las 23:29, el candidato reclutó a su equipo y todos salieron de la sala para preparar su intervención ante los medios de comunicación y hacer acopio de datos.

A las 23.53 horas entró de nuevo por la puerta de la sala Covadonga. Los militantes le recibieron con una larga ovación y abrazos. Fue el momento de subir al atril y compartir su alegría. Lo que pasó después, ya lo saben. "Regresó el bipartidismo a la región", declaró Diego Canga.