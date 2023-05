Los agentes sociales abogan por un Gobierno estable que genere empleo

Un futuro gobierno estable en Asturias, centrado en generar actividad y empleo y en fortalecer la economía es la petición unánime de los agentes sociales asturianos.

María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), señaló que los resultados del 28M "refuerzan el bipartidismo" en Asturias. Pidió "un gobierno estable que no caiga en extremismos y que centre sus políticas en generar actividad económica". La reforma de la Administración, la generación de riqueza y dotar a Asturias de una política presupuestaria sostenible deben centrar los esfuerzos, según Calvo, que abogó por un gobierno "valiente" para "dinamizar la economía" y "revertir la crisis demográfica y las tendencias negativas en las que nuestra región lleva instalada tantas décadas". Calificó de "lógico" el adelanto electoral "a la vista de los resultados en las autonómicas y locales".

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, juzgó "muy positiva" la alta participación en Asturias. "Se vuelve al modelo del bipartidismo imperfecto, con un partido ganador y otro que presentó sus credenciales, y unos resultados muy ajustados". Pidió al futuro gobierno que dé prioridad a las políticas económicas: "Es el gran reto de Asturias, y de ahí vienen los demás". Añadió que ahora deben acometerse "reformas importantes", y que para ello se necesitará "estabilidad, despejar las incógnitas y buscar grandes consensos".

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, pidió a los futuros gobernantes que sitúen a la actividad empresarial "en uno de los ejes de actuación, ya que será garantía de mejora social y de mantenimiento del Estado de Bienestar". Añadió que en ese camino siempre contarán con el "apoyo y colaboración" de la entidad cameral. Sobre el adelanto electoral de las generales, apuntó la necesidad de establecer "las condiciones para que la actividad económica y empresarial en España pueda desarrollarse con estabilidad y crecimiento".

Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, destacó la ausencia de incidencias y el "absoluto respeto institucional por parte de quien no ha logrado sus objetivos electorales". Anunció que la entidad solicitará "no solo el cumplimiento de las promesas electorales, sino el compromiso de todos los electos" para trabajar "por el desarrollo socioeconómico de Asturias, más allá de visiones partidistas. No es tiempo de confrontar, es hora de proponer y trabajar en común", expresó.

Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, destacó que la izquierda logró una mayoría "muy ajustada" e instó a un "esfuerzo de diálogo y consenso en el Parlamento asturiano para poner en marcha las políticas que necesita la región en unos momentos tan difíciles, aunque también con grandes oportunidades con la llegada de fondos europeos". Ve "fundamental" que el próximo Gobierno "lleve el aval del diálogo social de FADE, UGT y CC OO para todas las iniciativas que se aprueben".

José Manuel Zapico, secretario general de CC OO Asturias, expuso que la cita electoral "deja claro" que "Asturias sigue confiando en la izquierda", aunque observa "con preocupación el crecimiento de la derecha y la ultraderecha", lo cual "puede suponer una involución de cuarenta años en derechos. Ahora toca formar un Gobierno regional que dé estabilidad y certidumbre para crear empleo, fortalecer la economía y proteger a las personas". Para ello, llamó a crear "una suma del bloque progresista".