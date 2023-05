Izquierda y derecha exploran alianzas para arrebatarse o afianzar 24 concejos asturianos

Los partidos de izquierda y derecha miran a 24 concejos en los que las alianzas son necesarias bien para arrebatar gobiernos al partido más votado, bien para impedir que el contrario tome el mando o, simplemente, para garantizar estabilidad durante el mandato. El PSOE e Izquierda Unida son dos de los actores naturales para la formación de pactos. Precisamente ayer, la coalición aseguró que sus concejales "frenarán todos los gobiernos de la derecha que puedan" asegurando que IU-Convocatoria por Asturias "no va a permitir que la derecha se haga con gobiernos donde hay mayorías de izquierdas".

Esa relación, recalcó Alejandro Suárez, secretario de Estrategia y Política de Alianzas de IU, se establecerá "tanto en el ámbito municipal como en el autonómico". En este sentido, Suárez apeló directamente al candidato regional del PP, Diego Canga, para que "abandone toda esperanza de que IU favorezca una investidura de los populares o vaya a bloquear una investidura".

También Suárez ve lógico que "haya un sector del PSOE que tenga reticencias a un gobierno de coalición, porque llevamos toda la campaña hablando de ello y sería natural y bueno que saliesen a la luz esas reticencias". "Si entramos en el gobierno será para transformar las cosas, en especial esa relación con sectores empresariales", señaló el dirigente de la coalición.

El secretario general de la FSA, Adrián Barbón, ofreció a IU alcanzar acuerdos para pactar alcaldías allá donde la izquierda sume mayoría absoluta antes de abrir el diálogo sobre las futuras relaciones en el ámbito autonómico de los dos partidos.

La ley orgánica del Régimen Electoral General señala el procedimiento para la elección de Alcalde. Pueden presentarse a esa elección todos los concejales que encabecen las listas de sus respectivos partidos. Quien obtenga el respaldo de la mayoría absoluta de los votos de los ediles del Pleno sería proclamado Alcalde. Pero en caso de que ninguno lo consigue será designado Alcalde quien encabece la lista del partido que haya obtenido más votos en las elecciones municipales.

El PSOE e IU tienen sobre la mesa la posibilidad de alianzas (con gobierno de coalición o mediante apoyos para la investidura de alcalde) en una docena de municipios. Pero el resultado final está sujeto a las relaciones locales entre ambos partidos. De ahí que cómo se articulen esos acuerdos se ciña a la orden general de impedir gobiernos de la derecha. No obstante, en algunos de ellos existe interés en explorar posibles gobiernos conjuntos. Es el caso, por ejemplo de Avilés. Los socialistas fueron los más votados y la derecha no suma mayoría, por lo que el PSOE tiene asegurada la alcaldía, pero Cambia Avilés (confluencia de IU y Podemos) parte dispuesta a reclamar presencia en el gobierno local.

Resultados de las municipales por concejos 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 34 35 33 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 26 1 Resultados de las municipales por concejos 1. Allande. 2. Aller. 3. Amieva. 4. Avilés. 5. Belmonte. 6. Bimenes. 7. Boal. 8. Cabrales. 9. Cabranes. 10. Candamo. 11. Cangas del Narcea. 12. Cangas de Onís. 13. Caravia. 14. Carreño. 15. Caso. 16. Castrillón. 17. Castropol. 18. Coaña. 19. Colunga. 20. Corvera. 21. Cudillero. 22. Degaña. 23. El Franco. 24. Gijón. 25. Gozón. 26. Grado. 27. Grandas de Salime. 28. Ibias. 29. Illano. 30. Illas. 31. Langreo. 32. Laviana. 33. Lena. 34 . Llanera. 35. Llanes. 36. Mieres. 37. Morcín. 38. Muros del Nalón. 39. Nava. 40. Navia. 41. Noreña. 42. Onís. 43. Oviedo. 44. Parres. 45. Peñamellera Alta. 46. Peñamellera Baja. 47. Pesoz. 48. Piloña. 49. Ponga. 50. Pravia. 51. Proaza. 52. Quirós. 53. Las Regueras. 54. Ribadedeva. 55. Ribadesella. 56. Ribera de Arriba. 57. Riosa. 58. Salas. 59. SMRA. 60. San Martín de Oscos. 61. Santa Eulalia de Oscos. 62. San TIrso de Abres. 63. Santo Adriano. 64. Sariego. 65. Siero. 66. Sobrescobio. 67. Somiedo. 68. Soto del Barco. 69. Tapia de Casriego. 70. Taramundi. 71. Teverga. 72. Tineo. 73. Valdés. 74. Vegadeo. 75. Villanueva de Oscos. 76. Villaviciosa. 77. Villayón. 78. Yernes y Tameza.

El mismo esquema sucede en Candamo, donde IU tiene el concejal que vuelca la mayoría hacia el PSOE o el PP, pero los socialistas son los más votados. La misma situación se produce en Muros de Nalón. En Parres, el PSOE logró ser la fuerza más votada, pero una conjunción de PP-Foro-Ciudadanos e IU le arrebataría la Alcaldía. Otro tanto sucede en Vegadeo: el PSOE es la candidatura más votada, pero se queda a un concejal de la mayoría absoluta de la investidura.

En Gozón, el partido más votado fue el PP, pero el PSOE e IU suman mayoría absoluta. La falta de entendimiento entre ambas formaciones llevaría a que la Alcaldía acabase en los populares. No obstante, las relaciones locales entre ambos partidos no están exentas de tensiones. Proaza también permite el vuelco para que el PP no se lleve el gobierno al estar en minoría respecto a la izquierda. En Langreo, Carreño y Teverga ha sido Izquierda Unida la lista más votada, pero no llega a la mayoría absoluta, por lo que necesitará del apoyo del PSOE para lograr la Alcaldía, bien mediante la abstención, el respaldo o la alianza de gobierno.

Delicada es la situación en San Martín del Rey Aurelio, donde el PSOE fue el más votado pero ha quedado solo un concejal por encima de IU, por lo que sería lógico que se conformase una alianza de gobierno. En Laviana también el PSOE requiere que IU facilite que gobierne la lista más votada. En Lena, la situación es la contraria: IU necesita el apoyo del PSOE, pero los socialistas están igualados en concejales a Compromiso por Lena, formado tras una escisión de la propia IU. Por último, en Ribadadeva, la candidatura independiente Juntos por Ribadadeva logró la victoria, pero puede buscar alianzas tanto en el PSOE como en el PP. La formación ya ha indicado que su planteamiento es gobernar en solitario con pactos puntuales.

Los diez del PP

La derecha tiene la mirada puesta en 10 municipios en los que cree que puede conformar mayorías que le respalden la alcaldía o participar en alianzas de gobierno. Los populares han sido la formación más votada en Ibias, Allande, Amieva, Castrillón y Ribadesella, pero cabrían acuerdos de otros partidos que sumasen una mayoría absoluta. Lo natural será que el PP busque el respaldo de Vox o Foro y que esos partidos no respaldasen una candidatura alternativa del PSOE, lo que sucede en Ibias o Amieva. En Allande, el PP negociará que Allandeses Independientes (con un edil) apoye al candidato popular y no establezca alianzas con el PSOE (que también obtuvo 4 ediles, como el PP, pero no fue la fuerza más votada).

La situación contraria ocurre en Tineo: el PSOE fue el partido más votado (5 ediles), pero la mayoría del Pleno es de derechas, ya que PP y Vox suman 7 concejales. Por otro lado, el PP está dispuesto a respaldar a la candidatura más votada, aunque con mayoría insuficiente, a cambio de entrar en el gobierno: esa situación se produce en Noreña o Castropol (donde Castropol Avante está liderado por el exalcalde socialista Francisco Vinjoy, que fue desbancado por el PSOE en unas primarias y concurrió con un partido independiente resultando vencedor de las elecciones). En Gijón y Colunga, el PP está dispuesto a apoyar las candidaturas de Foro para impedir que termine gobernando el PSOE, que fue el más votado en esos concejos.