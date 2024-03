Salud destaca la evolución positiva de las demoras sanitarias

La consejera de Salud, Conchita Saavedra, ha destacado la positiva evolución de las listas de espera sanitaria en lo que va de año, una vez implantado el plan estructural que ha permitido que en enero se hayan realizado ya más pruebas, más consultas y más cirugías que en 2019.

En su respuesta a una pregunta de la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco –en la Comisión de Salud de la Junta General del Principado–, Saavedra subrayó que la lista de espera quirúrgica se ha reducido por cuarto mes consecutivo, sobre todo entre los pacientes con mayor demora, mientras que la correspondiente a pruebas diagnósticas acumula una reducción del 11,4 por ciento interanual.

Frente a estos datos, Álvarez Rouco advirtió de que el Gobierno no tiene "ninguna" capacidad de reacción ante el incremento de las listas de espera que –indicó– pasó de 18.475 pacientes en enero de 2019 a 24.475 el pasado mes de enero, en el caso de las intervenciones quirúrgicas, y de casi 60.000 a 112.000 en el de las primeras consultas.

"Los asturianos están sufriendo su inacción y ustedes siguen con sus protocolos", señaló la parlamentaria de Vox, quien advirtió de que la realidad evidencia "que sus políticas no valen" y que la situación de las listas espera seguirán yendo mal si para solucionarlas hay que esperar a que el Gobierno ponga en marcha la anunciada reordenación del mapa sanitario.

En su respuesta, la consejera calificó como "un problema" el "no conocer la historia o no tener memoria", dado que Álvarez Rouco había comparado datos actuales con los de 2019, previos a una pandemia que generó incrementos "no deseables" de las listas de espera y ha recordado que el Servicio de Salud dispondrá este año de 57 millones de euros para aplicar el plan estructural para reducirlas. Acerca de los circuitos de apoyo en la red sanitaria concertada y privada, Saavedra dijo: "En Asturias, la privada es siempre complementaria y subsidiaria de la pública, pero en este momento consideramos que hay que poner en marcha todos los recursos necesarios para mejorar esos tiempos de demora".