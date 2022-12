Una gijonesa gana el Gordo al comprar un décimo por internet con su fecha de nacimiento

En ocasiones la suerte hay que buscarla. Aunque sea a casi 300 kilómetros. Eso es lo que ha hecho que una gijonesa se llevase hoy el premio Gordo con un décimo comprado en Valladolid. "Lo compré a través de internet porque el número es la fecha de mi cumpleaños", asegura la agraciada, para la que el 5 de abril, a partir de ahora, habrá celebración doble.

Los caminos de la premiada y este premio parecían estar condenados a encontrarse. El número ganador, el 05.490, no solo coincide con el 5 de abril del 90, su fecha de cumpleaños. Fue adquirido a través de internet en la administración La rana de oro, ubicada en un centro comercial de Valladolid, que conocía. "La casualidad es que yo viví en un pueblo de Valladolid e iba mucho al Río Shopping, así que dije: 'A ver si me trae suerte'", reconoce.

Y se la trajo. Ahora, esta gijonesa de 32 años que prefiere mantener su identidad en el anónimato -"me gustaría que lo único que se sepa de mí es la fecha de nacimiento- piensa en qué va a gastar los 400.000 euros del premio. "Lo invertiré, pero no sé en qué. Ahora vivo con mis padres y a lo mejor es una buena oportunidad para despegar", asegura con gran alegría, compartida con su familia: "Mis padres están que no se lo creen".

Lo que tiene muy claro es que su vida "no pegará un cambio radical", tal y como asegura por teléfono esta limpiadora, instantes antes de entrar a trabajar: "El dinero se acaba, así que hay que seguir trabajando"