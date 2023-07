El pastor y queseru José Luis Alonso, qu'ellabora gamonéu del puertu na mayada de Gumartini, en plenos Picos d'Europa, ganó'l Premiu Nacional de Gastronomía “Talento Joven Alimentos de España” d'esti añu. Alonso, de 28 años, ye'l más mozu y ún de los cuatro ellaboradores que queden n'Asturies del cobiciáu gamonéu del puertu. La so quesería Uberdón alluga en Gamonéu (Cangues d'Onís), el so pueblu natal, onde vive'l so güelu, el veteranu pastor Paulino Alonso, del qu'aprendió l'oficiu. Pel branu, en Gumartini, ellabora los sos demandaos quesos colos que ganó munchos premios y que tien vendíos prácticamente enantes d'empezar a facelos.

La Real Academia de Gastronomía concede esti galardón con un xuráu que tuvo presidíu pol cocineru Dabiz Muñoz (Premiu Nacional de Gastronomía) ya integráu por Lourdes Plana, presidenta de la Real Academia de Gastronomía; José Miguel Herrero, director xeneral de la Industria Alimentaria; Gorka Arizkorreta, del Basque Culinary Center; y los académicos José Carlos Capel, Rosa Vañó y Ángel Parada. “Esti premiu busca inspirar a les nueves xeneraciones al traviés de figures como la de José Luis, que demuestren que puede ún ser mozu y dedicase con ésitu a oficios artesanos que nun tienen que se perder”, señaló Dabiz Muñoz. La gala d'entrega de los Premios Nacionales de Gastronomía 2023 va celebrase'l 3 d'ochobre nel Muséu Nacional Centru d'Arte Reina Sofía.