Monstruos, músicos, monxos, culiebres, pareyes n'actitú cariñosa y cares que dalgunos identifiquen con Xesucristo o colos de personaxes como ermitaños o santos. Son dalgunes de les figures que se representen nel magníficamente calteníu ábside de la ilesia de San Esteban d'Aramil, en Siero, una de les xoyes de la corona del patrimoniu local y ensin dulda ún de los llugares del conceyu que paga la pena ser visitáu.

Nel ábside cuéntense hasta 24 canecillos, con figures que, tal qu'asocede nesti tipu de templos románicos, representen la llucha ente'l bien y el mal. Toes elles pueden vese na galería d'imaxes qu'acompaña estes llinies.

El templu de San Esteban d'Aramil ye del sieglu XII y asitia nun paraxe de muncha guapura, dende'l que s'aprecia, no cimero, el palaciu d'Aramil, que magar la so mala traza, sigue siendo dignu de conocer y conserva l'encantu de les construcciones del so tipu con una pimpana torre qu'acolumbra'l conxuntu.