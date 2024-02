El Muséu de Belles Artes d'Asturies va ufiertar de xineru a abril un estraordinariu menú artísticu con dos platos fuertes que lleven la firma de dos xigantes de la creación: l'asturianu Luis Fernández y el mallorquín Miquel Barceló.

Les esposiciones temporales tienen a Luis Fernández como gran protagonista gracies a una amuesa de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson realizada con motivu del cincuenta aniversariu del so fallecimientu en 1973. Primero pudo vese en Madrid –clausróse'l domingu pasáu– y el próximu 24 de febreru va llegar a Asturies hasta'l 26 de mayu con 146 obres procedentes de colecciones nacionales, franceses y norteamericanes, y que suponen una repasada a tola trayectoria del pintor uvieín, con obres maestres que van de 1915 a 1973. Alfonso Palacio, director de la pinacoteca, dexólo claro: "El Muséu vuelve vistise de gala. L'amuesa itinera a la que ye la casa de Luis Fernández. Ye la más ambiciosa sobre la so obra nos últimos tiempos. Son 49 prestadores, lo que da una idea del rangu de la esposición. Va tener evoluciones al respeutive de la de Madrid. Vamos incluyir un mayor apartáu documental, vamos facer una recreación del so estudiu colos sos oxetos personales y vamos proxectar el documental realizáu por Frédéric Czarnès en 1972. Ye la primer vegada que'l Muséu va dedicar dos plantes a una esposición, en viendo la magnitú de la mesma".

La segunda amuesa va centráse col arte asturiano contemporaneu: "Muséu de Belles Artes d'Asturies. Últimos ingresos d'arte contemporáneo asturianu (2022-2023)". Va ser nel Centru Cultural Valey de Piedrasblancas dende'l 12 d'abril de 2024. "Agora yá'l Muséu, por suerte, tien partida presupuestaria propia pa mercar obres a lo llargo del añu", esplicó Palacio. Son 38 artistes. Ye la primer esposición con fondos del Muséu que se va celebrar fuera de los sos "muros". Va haber cinco más.

El Programa la Obra convidada tien una firma de luxu: una pintura de Miquel Barceló titulada "Hiperbòlic". El trabayu, realizáu nel añu 2018 por ún de los artistes españoles contemporaneos más importantes, vien de la so propia colección y va ser presentada'l próximu miércoles na sala 27 del Edificiu Ampliación. Son 218 centímetros d'altu por 269 de llargu. Palacio esplicó que con esta pieza "perimportante Barceló vuelve a casa dempués d'aquella obra que tuvimos munchos años en depósitu. L'añu pasáu tuvo Barceló n'Uviéu, visitó'l Muséu y cuntámos-y el depositáu y llevantáu d'aquella obra. El bon ambiente y les bones sensaciones qu'hubo espliquen que recibiéramos una llamada selmanes más tarde pa dicinos que quería emprestar una obra. Pero nun va ser solo un préstamu, va depositala cinco años con una prórroga inicial de cinco años que podría aportar a indefinida. Ye una gran noticia poder disfrutar otra vuelta d'un gran Barceló".

Va haber cinco ponencies entamaes el 11 de xineru por Gabino Busto Hevia sobre Sorolla. Siguirán-y l'investigador botánicu Eduardo Barba (1 de febreru); Alfonso Palacio sobre Luis Fernández (7 de marzu); la xestora cultura y docente, Encina Villanueva (21 de marzu); y va cerrar el 26 d'abril el filósofu y poeta Jorge Riechmann. Los díes 28 de febreru, 6, 20 y 27 de marzu van proxectase nel Colexu d'Abogaos d'Uviéu les películes d'Akira Kurosawa "Rashomon", "Yojimbo", "Does’ ka-dean" y "Los suaños d'Akira Kurosawa". L'ambiciosu y esitosu bloque educativu empobina a neños, adolescentes y mozos. Y nun va faltar l'apartáu d'inclusión y families.