Donación a escala pal teatru Xovellanos

El teatru Xovellanos arriquez el so patrimoniu... a escala. Va unos díes tuvo llugar la presentación de la cesión de dos maquetes realizaes pa escenografíes de dos espectáculos acaecíos nel teatru. Daten d'alredor de 1920 y el so diseñador ye Carlos Carrión. La donación cuerre al cargu de la so nieta, María del Carmen Carrión, finada en 1956. "Faigo realidá'l suañu de la mio familia, que la obra del mio bisagüelu se perpetuare nel Xovellanos", aseguró'l bisnietu del autor, Pablo Puissegur.

Les maquetes son acuareles pintaes sobre papel de periódicu y calteníes entre metacrilatu pa la so conservación. Una d'elles ye "La barbera de las soledades", na que se reproduz la planta orixinal del teatru. La segunda correspuende a "La noche de San Juan" y representa una pequeña cai de Villaviciosa coles sos tiendes. "Foi mio madre la que cavilgó facer esti legáu", sorrayó Pablo Puissegur, agradecíu al artista Carlos Colomo, que "contribuyó a que se respetara'l material en tolos sos sentíos".

Carlos Carrión tenía como "la so verdadera pasión" l'arte, emponderó'l so bisnietu. Sicasí, l'autor desempeñaba'l so empléu como topógrafu de ferrocarriles d'España. "Diseñaba pontes y estaciones", esplicó Puissegur. Les creaciones de Carrión van asitiar de manera permanente nel teatru Xovellanos pa cumplir cola voluntá de la so familia.