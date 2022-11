El mayor estudioso de las dunas de Salinas critica el desdén de Costas hacia su trabajo

La reciente activación por parte de la Demarcación de Costas en Asturias de los procedimientos para contratar la realización de los proyectos de estudios ambientales para la regeneración de los espacios degradados en los sistemas dunares de El Espartal (Castrillón) y Xagó (Gozón) ha sido la gota que colmó el vaso de la paciencia del geólogo Germán Flor Blanco, quejoso con el desdén que muestra la administración costera hacia el metódico trabajo que durante décadas llevan haciendo en las zonas referidas geólogos asturianos entre los que destacan especialmente el propio Flor Blanco y, antes, su padre, Germán Flor Rodríguez.

"Resulta sorpresivo y altamente cuestionable que en ambos proyectos ya se tengan decididas las actuaciones a aplicar sin tener en cuenta a aquellos investigadores que son los únicos que han publicado sobre ambos sistemas en cuanto a la sedimentación, geomorfología, evolución y dinámica de los mismos. Hay varios trabajos que tratan explícitamente sobre gestión dunar y, lo más grave, otros estudios fueron los que demostraron la causa-efecto de los más de 6 millones de metros cúbicos dragados por el puerto de Avilés y la recesión del sistema de El Espartal a partir de finales de los años 70 y el crecimiento desmesurado de las dunas de Xagó por el vertido de ese material delante de ese sistema", manifiesta Flor Blanco.

El geólogo, profesor e investigador de la Universidad de Oviedo, se siente incluso víctima de plagio: "En el estudio de Xagó [el que aporta Costas como base para lanzar la licitación del proyecto de regeneración], toda la parte de dinámica, sedimentación y morfología dunar se basa en nuestro trabajo y en un trabajo fin de máster dirigido también por nosotros, en algunos casos mal citados, y en otros con párrafos totalmente ‘fusilados’ de nuestras investigaciones".

Y en el caso del informe referido a la pretendida intervención en el sistema dunar de Salinas, más de lo mismo: "El ingeniero de la administración firmante del proyecto dice basarse en un informe realizado por el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot) en 2017 en el que se utilizan datos de dinámica, sedimentación y evolución del campo dunar ya publicados previamente por nosotros, sin tener en cuenta los estudios posteriores que muestran la tendencia de la evolución de los campos dunares asturianos en relación con los máximos temporales históricos".

En opinión del geólogo, "ya son varios años en los que la Demarcación de Costas y el Principado dejan de lado nuestra opinión en la gestión de la costa, mientras que otros investigadores de otras regiones del país que vienen a asesorar a administraciones dentro de nuestra región sí que nos citan en charlas y conferencias, puesto que la ‘ciencia infusa’ y el conocimiento del sistema costero no llega de casualidad, sino con mucho esfuerzo y trabajo".

Lo que Flor Blanco demanda es que se tenga en cuenta a todos los expertos, máxime a los que llevan décadas dedicando tiempo y recursos al análisis del espacio que va a ser objeto de intervención. "No se pueden repetir errores en la gestión de dunas porque hay otros sistemas que han sido dañados gravemente por aplicar malas técnicas y que son ejemplos en alguna universidad europea de cómo no se debe regenerar un sistema", apunta. Y añade que "lo que hay que intentar es no repetir los errores del pasado en cuanto a regeneración arenosa, lo que supuso el vertido de más de medio millón de metros cúbicos de material no compatible, un proyecto fallido en el que tampoco se quiso tener en cuenta a los que entonces estudiaban las dunas del Espartal".