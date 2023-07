Arrecian las críticas en la primera jornada de obras para peatonalizar La Merced

Arrecian las críticas por las obras de mejora de la plaza de La Merced en la primera jornada. Los comerciantes y hosteleros no ven nada claro la peatonalización de este entorno anexo a la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery y afirman que echarán de menos los aparcamientos de ese tramo de vía para el uso de su clientela y el paso de vehículos. "No lo veo", afirma el hostelero Óscar López. "Me parece una vergüenza que avisaran hace pocos días de que iban a empezar. Si no hay paso ni aparcamientos no hay movimiento", añadió. La camarera Ana Ruales, que es, además, la pareja de López, considera, sin embargo, que la obra generará "un espacio más amplio y apetecible".

La actuación tiene un plazo de ejecución de seis meses y está previsto que finalice a primeros de diciembre. No solo se centrará en la peatonalización de ese entorno, también está prevista la instalación de nueva red de saneamiento, que será lo primero en ejecutar, indicó el concejal de Movilidad, Pelayo García tras abrir una zanja de unos 100 metros. "Posteriormente, se renovarán las redes de abastecimiento y alumbrado", apuntó. Estas obras están financiadas en un ochenta por ciento con fondos europeos y fueron adjudicadas en 590.480 euros a la empresa Construcción y Obra Civil de Asturias S. L. El proyecto de adecuación de la calle Marcos del Torniello (desde su unión con la avenida de Alemania) y la plaza de La Merced tiene por objetivo mejorar el entorno mediante una plataforma compartida para el tránsito peatonal y rodado "lo que facilitará la accesibilidad del entorno y transformará la zona en un espacio de bajas emisiones". La comerciante Milagros Manzano fue clara tras ver la plaza vallada: "Somos pocos y parió la güela". "Creo que la peatonalización no nos va a beneficiar, la gente está acostumbrada a venir en coche", señaló al tiempo que José Manuel Hidalgo protestaba sentado en un terraza por el pago de la "viñeta": "Si van a limitar el aparcamiento, que eliminen ese impuesto municipal". «Muchos clientes vienen en coche y no van a volver», «podrían empezar las obras en otra época del año» y «ya está bien de levantarlo todo» fueron algunas frases pronunciadas por pequeños empresarios que prefirieron quedar en el anonimato. José Galén, por su parte, dejó a las claras que las «peatonalizaciones echan al cliente de la ciudad frente a las grandes superficies que sí tienen aparcamiento». «Seis meses de obra, esto mete miedo», añadió el comerciante, que miraba con recelo el desarrollo de los primeros trabajos durante la mañana. Una señal situada en el entronque de Marcos del Torniello con la avenida de Alemania avisaba del corte de tráfico en la plaza de La Merced. Los vehículos estaban obligados a circular por la calle González Abarca, que también verá restringido el aparcamiento en el tramo entre Carreño Miranda y La Cámara. «Estas obras son necesarias, las ciudades son para las personas y no para los coches», afirmaron con rotundidad María Martínez y Manuel López, vecinos de Sabugo, ante una actuación que una vez finalizada, a primeros de diciembre, tendrá una estética similar a la de las renovadas calles del entorno como Emile Robin y La Muralla. Para regular el acceso a este nuevo espacio habrá un sistema de cámaras de control, en vez de bolardos. También se prevén instalar bancos-jardineras de hormigón en una zona en la que se pretende conjugar la actividad comercial y hostelera y mejorar la accesibilidad y la imagen del casco urbano.