Windar se queda sola en el concurso para hacerse con el suelo de Alu Ibérica

Windar Renovables, la multinacional de origen avilesino, es ya la única compañía que opta a hacerse con los terrenos de Alu Ibérica (antigua Alcoa). La otra sociedad oferente, Alueuropa, se ha retirado del concurso, según confirmaron distintas fuentes conocedoras de la operación. Esta compañía no presentó la documentación adicional reclamada por la administración concursal.

Alueuropa había solicitado amparo judicial el pasado mes de junio tras hacerse público el posicionamiento a favor de Windar por parte del Ministerio de Industria, el Principado, el Ayuntamiento de Avilés y la Autoridad Portuaria de Avilés (propietaria de aproximadamente la mitad de los terrenos). Todas estas administraciones coincidieron en valorar como "la mejor opción", por "serio, solvente y riguroso", el proyecto presentado por la multinacional fabricante de torres para aerogeneradores y subestructuras para los parques eólicos marinos (offshore). Esta misma posición fue reforzada también desde la clase empresarial.

La respuesta judicial fue de rechazo al amparo judicial, dejando en manos de la administración concursal la solicitud de Alueuropa de que se hicieran públicas tanto su oferta como la de Windar Renovables. El administrador concursal rechazó esa opción.

Las fuentes consultadas indicaron que esta decisión hizo que la empresa madrileña "sintiera una enorme presión política, social e incluso empresarial" en contra de su desembarco en la región, o al menos en los terrenos de Alu Ibérica en Avilés.

El problema que propició los posicionamientos públicos, coincidieron en explicar las mismas fuentes, fue que Alueuropa no hizo pública ni la inversión que estaba dispuesta a realizar en las instalaciones ni los empleos a crear. Y no solo eso, tampoco solicitó a la Autoridad Portuaria la concesión administrativa para utilizar la nave de fundición, que se encuentra en terrenos de propiedad portuaria. Esto significa, en la práctica, que no podría reactivar esa instalación, aunque sí podría hacerse con el material que hay en su interior.

"Esa falta de información fue lo que generó la desconfianza en el proyecto de esa compañía, mientras que Windar hizo público su proyecto, la inversión que pretende hacer, para qué y cuántos empleos directos e indirectos creará", resumió una de las fuentes consultadas.

Windar, como también hizo Alueuropa, presentó su oferta por los suelos de Alu Ibérica solo minutos antes de que se extinguiera el plazo establecido por la administración concursal para optar por la adquisición "en globo". Es decir, por la totalidad de la propiedad de la antigua aluminera. Y además, solicitó a la Autoridad Portuaria de Avilés la concesión administrativa de los terrenos de su propiedad, en los que se encuentran la mayor parte de las instalaciones fabriles.

Según el registro, al Puerto pertenecen el muelle y los terrenos donde se encuentran cuatro silos, las estructuras de carga de camiones y dos edificios y salas de control en el muelle. Después están los terrenos industriales, en los que se asientan un taller mecánico; un parque y un almacén de materiales; una planta de reciclado con su propio almacén; otro almacén de utillaje y una central neumática; una nave de limpieza; otra de almacén de coque; otra de vehículos; la caseta de control de acceso y la sala de control de una subestación. Y además, las joyas de la corona: las dos grandes naves de electrólisis y la de fundición y almacén de aluminio.

La oferta realizada por Windar no se ha hecho pública. La compañía sí anunció que invertirá en las instalaciones 110 millones de euros, y generará 510 empleos directos y otros 200 indirectos.

La administración concursal no resolverá hasta septiembre u octubre, ya que tiene dos meses de plazo para que se concreten todos los términos de la oferta de Windar. Según el plan de liquidación, los condicionantes son, además de la oferta económica, la concesión administrativa del Puerto, la inversión en las instalaciones, la creación de empleo y la consignación de un 10% de la cuantía ofertada.

Iberdrola culmina en EE UU la subestación del parque marino «made in» Avilés

Iberdrola ha terminado ya la construcción de la que es su mayor subestación eléctrica marina, la que dará servicio al parque eólico offshore «Vineyard Wind I», en Estados Unidos, y en el que participa la multinacional de origen avilesino Windar Renovables. En la planta local se han fabricado las 62 piezas de transición que sustentarán las enormes torres eólicas, con una capacidad de 806 megavatios (MW) para suministrar energía limpia a más de 400.000 clientes de Massachusetts. La primera de estas piezas partió de los muelles avilesinos el pasado mes de febrero. Este proyecto supuso, además, la entrada en el Puerto de Avilés de los buques de mayores dimensiones que hayan atracado nunca en los muelles locales.