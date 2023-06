"Ninguna de las dos ofertas colma absolutamente las expectativas", han asegurado los administradores concursales, "pero son razonables", añadieron antes de señalar que en los próximos días ellos mismos, los responsables del concurso de acreedores de la firma propiedad de los investigados por la Audiencia Nacional Víctor Rubén Domenech y su exsocia Alexandra Camacho, se pondrán en contacto con las empresas ofertantes para que aclaren detalles de sus respectivos proyectos industriales y de creación de empleo (este último punto es fundamental porque el plan de liquidación recoge una bajada del precio al candidato que planee crear el mayor número de empleos).

Los administradores concursales confirmaron ayer la existencia de dos ofertas, pero no detallaron ninguna de ellas. Windar Renovables hizo pública la suya; Alueuropa, sin embargo, prefirió pasar desapercibida en el día principal de la larga crisis del aluminio en la comarca de Avilés. Pese a esto, aseguraron que "ambas ofertas tienen sus fortalezas y sus debilidades", circunstancia que les va a obligar a estudiar con tiempo por cuál de las dos propuestas se decantan: por la de la multinacional radicada en Avilés desde 2007 o por la de subsidiaria del Grupo Chamartín, el de la familia Colino.

La oferta de Windar Renovables tiene un objetivo claro. La empresa que preside el industrial Orlando Alonso busca crear "una fábrica de última generación de estructuras para la eólica ‘off-shore’", es decir, marina. "En los 1,2 millones metros cuadrados que ocupaba la antigua Alcoa, la multinacional avilesina construirá monopiles y torres XXL para aerogeneradores de hasta 20 MW de potencia", añade Windar en una nota oficial. "Esta operación, si llega a concretarse, permitirá a Windar Renovables, gracias a las fábricas que ya tiene operativas en Avilés y a las que el consorcio Windar-Navantia explota en Fene (La Coruña), crear en el noroeste de España el mayor ‘hub’ de fabricación de equipos para la eólica marina de todo el sur de Europa". Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, Windar Renovables prevé invertir en el complejo industrial de San Balandrán 110 millones de euros". Ni la multinacional, ni los administradores, aclararon qué parte de este dinero irá a la compra y cuál al acondicionamiento de las instalaciones.

Asimismo, tal y como desveló también este periódico, la compañía "potenciará el empleo en la zona con la generación de 510 puestos de trabajo directos y otros 200 indirectos", es decir, más de 700 en total.

Alueuropa es una empresa que se dedica a la extrusión (fabrica productos de aluminio tras fundir chatarra). El proyecto de la compañía madrileña (la sede está en Ciempozuelos) sería, de ser aprobado por los administradores concursales de Alu Ibérica, ampliar su producción aprovechando las instalaciones de San Balandrán (la antigua Alcoa producía aluminio primario a través de las cubas electrolíticas y aluminio de fusión en las naves de fundición).

Alueuropa ha sido la última sociedad mercantil en meterse en la subasta de Alu Ibérica. Hace pocas semanas empezó a interesarse por los terrenos de San Balandrán. Esta subasta había tenido, anteriormente, hasta cinco grandes empresas interesadas, entre ellas Windar Renovables, que poco a poco fue ampliando su interés en el millón doscientos mil metros cuadrados en la orilla derecha de la ría, los principales de ellos, de la Autoridad Portuaria de Avilés, una entidad fundamental para el desarrollo de un proyecto industrial en los terrenos que queden liberados cuando Alu Ibérica finalmente pasen a la historia.

La particularidad de la venta de Alu Ibérica Avilés está en que nunca se puso un precio determinado y esto fue así porque los administradores concursales entienden que su desempeño en esta crisis es obtener el precio más alto posible para poder hacer frente a las deudas generadas durante el período en que la empresa estuvo gestionada por Domenech, su socia y sus testaferros.

El Principado celebra las dos ofertas por San Balandrán y habla de «ayudas oficiales»

La presentación de dos ofertas para adquirir instalaciones fabriles de Alu Ibérica (por parte de la asturiana Windar Renovables y la madrileña Alueuropa), tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, se ha recibido en el ámbito político y sindical avilesinos con una mezcla de alivio y de alegría. Alivio porque al final, después de casi cinco años de crisis del aluminio (desde que la multinacional Alcoa la iniciara en el otoño de 2018 cuando comunicó a sus trabajadores que iba a cerrar su planta de Avilés) parece que en el horizonte se conforma un futuro con un plan industrial viable y con un número alto de nuevos empleos.

Por aquí es por donde va la Consejería de Industria, la que dirige Enrique Fernández: «La presentación de las ofertas, en principio, son noticias positivas», aseguraron desde el Principado. «Y son positivas porque tenemos una oferta por el conjunto de los activos del complejo industrial y, además, con una promesa de más de 700 puestos de trabajo», señaló la misma fuente en clara referencia a la oferta de Windar Renovables, que la misma multinacional avilesina detalló ayer por medio de una nota oficial. «Desde hace muchos meses hemos realizado contactos con todas las partes concernidas en esta crisis: la administración concursal, los concejos, los múltiples actores vinculados», añadieron. Asimismo, recalcó la misma fuente que existen «ayudas oficiales» que se pueden valorar «en función del proyecto que finalmente se desarrolle».

El gobierno y la oposición reciben con contención la noticia de que dos grupos se han interesado por desarrollar sus negocios industriales

Manuel Campa (PSOE), el teniente alcalde de Avilés y concejal en funciones de Promoción Económica, aseguró ayer a este respecto: «Es muy de valorar como buena noticia que haya no una sino dos ofertas de compra de Alu Ibérica. Es muy importante que haya interés en potenciar la industria, que es el destino que deben tener esos suelos por su anterior uso y por la cercanía a un muelle del puerto». Señaló a continuación: «Lo fundamental es que haya actividad industrial en ese espacio: Ahora toca analizar y medir el impacto de los proyectos que hay detrás de las ofertas y elegir lo mejor en términos de empleo y que lo que se instale genere riqueza». Por su parte,

Sara Retuerto, candidata de Cambia Avilés a la Alcaldía, apuntó: «Estamos contentos por la noticia de que hay dos candidatos a la compra de la fábrica y a la expectativa de sus proyectos industriales. Ojalá sean proyectos viables y no acaben como Alcoa. Si, como deseamos, cuaja un proyecto industrial potente, nuestro reto será lograr que esos trabajadores vivan en Avilés».

Esther Llamazares también habló al respecto de la presentación de las dos ofertas (ambas tienen que ser sometidas a reparación esta semana que entra para que, a continuación, los administradores concursales puedan aprobar cuál de las dos es la que prefiere). Llamazares, en suma, confesó: «No disponemos de información oficial acerca de las propuestas presentadas, que según parece son dos y por tanto debemos ser cautos a la hora de hacer valoraciones, lo que sí esperamos en cualquier caso es que, finalmente, además de que se comprometa una actividad industrial de futuro, se garantice el mayor número de puestos de trabajo de calidad».

Arancha Martínez Riola, que será la portavoz de Vox en el Ayuntamiento que está previsto que se conforme el próximo día 17, manifestó: «Ojalá que la inversión venga con capital español». Y añadió: «Desde Vox pedimos que los gobiernos socialistas en funciones – el del Principado, el de Avilés y el de España– dejen vía libre a la iniciativa privada y al buen criterio de la administración concursal en el proceso de adjudicación de las instalaciones de Alcoa; a la vista de los resultados con el ‘inversor’ Grupo Industrial Riesgo, fondo que ‘avalaron’ las tres administraciones y cuyos máximos responsables llevaron a la empresa a su cierre, ha quedado clarísimo que cada vez que los socialistas intervienen en este proceso se diluyen las oportunidades de reindustrializacion de las instalaciones».

José Manuel Rodríguez Baltar, el secretario comarcal de CC OO, señaló: «Hay que celebrar que Windar haya presentado una oferta viable y que dé estabilidad económica a la fábrica». Respecto de la segunda oferta: «Estamos a la expectativa de lo que contenga».

Por su parte, Abilio Álvaro, el secretario comarcal de UGT en Avilés, aseguró: «Cuanto más empleo cree mayor será nuestro apoyo. A igualdad en las ofertas, preferimos los proyectos que sabemos que funcionan, cuya responsabilidad corporativa no tiene duda». Álvaro no negó su preferencia por la oferta de Windar, aunque no rechazó la segunda porque su intención es hacer aluminio.