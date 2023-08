La banda asturiana "Girls to the Front!" ambientará la noche de los fuegos en Avilés

Falta un poco más de una semana para la gran noche en Avilés. La víspera festiva de San Agustín pondrá a bailar la ciudad con la banda asturiana "Girls to the Front!", protagonista de la jornada del 27 de agosto en el Centro Niemeyer. "Para nosotros es una reivindicación poder traer a este grupo. Hay pocos grupos conformados exclusivamente por mujeres. Diez mujeres que ofrecerán música popular de carácter femenino. Es una banda de enorme calidad para el día grande de San Agustín", aseguró el director del complejo cultural de la ría, Carlos Cuadros, quien recordó que ya en noviembre del año pasado las chicas "Girls to the Front!" ya cosechaban otro éxito en el Niemeyer.

"Girls to the Front!" es una banda formada íntegramente por mujeres bajo la dirección de Mar Álvarez. Para la noche de San Agustín están preparando un repertorio que repasará grandes clásicos de la música internacional consello femenino, incluyendo temas de Gloria Gaynor, Aretha Franklyn, Tracy Chapman y la archiconocida canción de Patty Smith "People have the power". "Será un concierto popular, divertido, intenso, emocionante, de fiesta. Estamos ilusionadísimas", explica la cantante y compositora, Mar Álvarez. Las entradas serán gratuitas. "El concierto será de libre acceso, en la plaza de todos y de todas, como quería Oscar Niemeyer", aseguró la concejala de Festejos, Sara Retuerto. La banda hará papel de preludio al lanzamiento de los fuegos artificiales en la ría. Este día en Avilés van a tener lugar actividades como la recreación histórica del Mercado Franco de los lunes, concedido por los Reyes Católicos a la Villa en 1479. A las 13.00 horas, en El Parche, tocará la Banda de Música de Avilés. Y en la plaza de Santiago López estará abierto un espacio destinado a la infancia y adolescencia con diferentes propuestas lúdicas. Sin embargo, la acción principal se desarrollará en la plaza del Centro Niemeyer, donde esperan más de 10.000 personas entre el concierto y los fuegos artificiales. La seguridad Para mantener la seguridad durante la gran descarga de fuegos de artificio estarán involucrados más de 130 agentes de la Policía Local, Nacional y Portuaria, la Guardia Civil, y Servicios de seguridad privada, además de Bomberos y La Cruz Roja. Esa noche, la del 27 de agosto, en la Jefatura de la Policía Local se constituirá el Centro de Coordinación Operativa para que los responsables puedan tomar las decisiones necesarias. Los organizadores del espectáculo pirotécnico, la empresa Pirotecnia Pablo, de Cangas del Narcea, tendrán que trabajar con el Aeropuerto codo con codo. Quince minutos antes del comienzo del espectáculo pirotécnico, la persona responsable del evento debe comunicarse con la torre de control del aeródromo de Santiago del Monte para solicitar la autorización pertinente. Una segunda llamada informará del inicio de los fuegos artificiales a las 00.00 horas. Y en la tercera, se comunicará a la torre de control la finalización del espectáculo. El perímetro de seguridad en las aguas de la ría lo va a vigilar una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. En total la Policía Local contara con 43 personas, 6 vehículos patrullas y 7 motocicletas policiales. La Policía Nacional involucra 30 agentes, radiopatrullas, además de la unidad de subsuelo y guías caninos. La Cruz Roja estará presentada por 4 ambulancias con 3 técnicos sanitarios en emergencias en cada coche. Una de las ambulancias permanecerá únicamente mientras se desarrolle el concierto previo en la plaza del Niemeyer. En cuanto a los bomberos, contarán con medios de Pravia y La Morgal, si fuera necesario. Salida de la plaza del Niemeyer Lo que más preocupa a los agentes es la salida de la plaza del Centro Niemeyer después de finalizar el espectáculo pirotécnico. "Este año vamos a plantear una estrategia tal y como hacen en los aeropuertos, para tratar que el público no se quede sobre la barandilla de acceso al paso de Larrañaga. Será distribuirán vallas en zigzag. El año pasado la gente se amontonó mucho. Y la Policía Nacional va a ser la encargada de la organización del tránsito de peatones en ese punto", destacó el inspector de La Policía Local de Avilés Santiago Osorio, quien añadió que la circulación de vehículos quedará prohibida a partir de las 23.15 horas de la noche del sábado y también durante toda la exhibición, en la calle del Muelle y un tramo en la avenida de los Telares, entre la Glorieta de los Oficios y de la estación de autobuses. Igualmente quedará cortada la avenida de Conde Guadalhorce en el tramo entre la Travesía de Demetria Suárez y N-633, en el acceso hacia el puente Azud. Habrá restricciones a la circulación de vehículos en las calles de La Muralla, Doctor Graíño y plaza de Pedro Menéndez. A las 23.30 horas se cortará el tráfico de mercancías y pasajeros por ferrocarril. El acceso al Centro Niemeyer realizará por el puente de San Sebastián, la pasarela peatonal desde el muelle deportivo y la entrada a través de la carretera AS-238. Cabe destacar que la pasarela peatonal del muelle deportivo se cierra antes de 00.00 horas. A partir de las 23.15 horas ese punto soló recibirá flujo de personas en sentido al centro cultural. . Acudir 20 minutos antes y sin carritos de bebé Es crucial que el publico acuda al lugar elegido para presenciar el espectáculo pirotécnico con al menos 20 minutos de antelación, advirtieron ayer desde la Policía Local de Avilés. No se recomienda acudir con los carritos de bebés a zonas de aglomeración de público. Con los niños pequeños será conveniente llegar pronto para situarlos en las zonas permitidas, añaden. Y es importante también que se respete al espacio y a las personas mayores. Tampoco es apropiado acudir con mascota, sobre todo, con perros, aseguran las autoridades, pues estos espectáculos son muy desagradables para los animales y pueden alterarles. El Ayuntamiento advierte de la posibilidad que caigan restos de ceniza del fuego. En caso de introducirse en los ojos, conviene enjugar con abundante agua y no restregarse, en caso de molestias, mejor acudir a los médicos. Si algún componente del artificio cayera al suelo cerca del público sin explosionar, está prohibido tocarlo ni empujar para evitar su reactivación y explosión. Se debe avisar inmediatamente al personal de seguridad en la zona. Como el trafico ferroviario permanecerá cortado desde las 23.30 horas, las personas que crucen las vías en el paso a nivel de Larrañaga para contemplar el espectáculo pirotécnico desde el paseo Manuel Ponga Santamarta deberán prestar especial atención a la señalización existente, así como a los indicativos luminosos y señales acústicas y barreras.