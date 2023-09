"Ahora la playa tiene más carisma", aseguran en Bañugues, donde el velero varado es todo un reclamo

"Me he quedado flipando. Llegué con toda la tranquilidad del mundo y, de repente, pum, un velero delante de mis narices". Ayer, en la playa de Bañugues, todo el mundo parecía fijarse en lo mismo. Como si fuese una estrella de Hollywood, los focos apuntaban a él. El velero, que lleva varios días varado en la playa, es ya una de las atracciones del arenal.

"Es algo que llama bastante la atención. Nadie se espera que en un día corriente de playa haya un barco ahí en el medio", comenta Jesús Sánchez, veraneante en Gozón que ha visto como sus últimos días en el pueblo la cosa ha estado más movida de lo que pensaba. "Por lo menos esto trae más movimiento al pueblo. Quieras o no, estas cosas salen publicadas en mil sitios y hay muchos curiosos que se acercan a fisgar", afirma.

Dos de esos curiosos eran Pablo Menéndez y Paula Cortina, ambos de Oviedo. "Lo vimos en la prensa y queríamos verlo en persona", reconocía la pareja, que era su primera vez en la playa de Bañugues. "Ahora ya la conocemos y seguro que vamos a volver. Nos ha gustado muchísimo, tiene un ambiente que no nos esperábamos", indican los ovetenses, que prometen volver al arenal antes de que termine el verano. "A ver si esto se puede arreglar pronto, aunque tener algo así en la playa le da un carisma especial", señalan.

"La verdad que no sabía nada de que había un velero varado. Resulta sorprendente. Me dio para subir un ‘storie’ en Instagram", explica Sara Pertierra, que durante los últimos días había desconectado del mundo y no había estado pendiente de las últimas noticias del arenal. "Nada más llegar me puse las pilas y estuve buscando por Google. Es una pena por los marineros, tiene que ser muy complicado para ellos", apuntaba la avilesina, quien buscaba relajarse tras pasar una complicada jornada de trabajo.

Aunque estaba previsto que ayer se pusiesen en marcha las maniobras para sacar al velero de la arena, aún siguen las dudas sobre si la operación se realizará por mar o por tierra, Los primeros intentos se frustraron el sábado, al no poder llevar mar adentro la embarcación.

Además, el velero, con tripulación noruega, presenta una vía de agua, según trascendió el domingo. También cabe recalcar el hecho de que han sustraído material de la embarcación, algo que el capitán del barco se encargó de denunciar en las dependencias de la Guardia Civil de Luanco. Los tripulantes de la embarcación agradecen a los vecinos su solidaridad ya que les han entregado ropa y comida y espacios para descansar.

Cinco días sin soluciones

El velero con bandera noruega lleva cinco días encallado en el arenal de Bañugues. El barco llegó al arenal bañuguero el viernes por la noche y desde entonces, pese a las intentona del sábado para reflotarlo, nada ha avanzado. La Policía Local de Gozón prestó su colaboración a los tripulantes desde el minuto uno y les ayudó incluso a buscar intérpretes para poder denunciar el robo de material náutico que sufrieron mientras el velero estaba encallado en Bañugues.

Tras días de espera, la idea de devolver el barco al mar resulta "imposible" a la vista de los daños registrados en el casco, por lo que ya piensan en tener que sacarlo por tierra, aunque esa operación entraña serias dificultades ya que el velero tiene cantidades ingentes de arena en su interior, al margen de seguros y otras cuestiones administrativas que tendrán que pasar por la aprobación de Costas del Estado, entre otros organismos.