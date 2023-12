"Mi padre era médico y siguió estudiando hasta el último día; escribir es lo mismo"

La primera obra de Luis María González (Avilés, 1969), "La última bala", se ambientó en su ciudad natal en la década de los 80 y 90 con boxeadores, camellos prostitutas y muertes violentas. Ayer, el escritor presentó su segunda novela, "Julia", que cruza el charco para mostrar, con la perspectiva de una joven fotógrafa, la Argentina de 1978 que, bajo la dictadura militar, organizó el Mundial de fútbol que posteriormente se llevaría la selección albiceleste.

–Con su anterior novela se definía como novato con bagaje.

–Empecé escribiendo una novela antes que cualquier cuentos, que ahora soy bastante prolífico, tengo unos 200. Cuando terminé "La última bala" pensaba que tenía un "Premio Planeta" entre manos, pero con el paso del tiempo te das cuenta que para nada. Esto es una carrera de fondo y aprendizaje constante. Mi padre era médico, pero siguió estudiando hasta el último día. Escribir es lo mismo. No hay color entre mi primera novela y mis escritos actuales.

–¿Por qué ese salto desde Avilés hasta Argentina?

–Tengo tres aficiones que se representan en lo que escribo: la historia contemporánea, la música y el cine. Creo que tengo una manera de escribir cinematográfica. Concibo las escenas de la novela como si las viese en la televisión. El salto se debe a que no me gusta encerrarme en un sólo género. Ahora puedes ir a una liberaría y las mesas están plagadas de novela negra y policíaca. Estudié fotografía en la Escuela de Artes Aplicadas de Oviedo y quería ver el mundo a través de la cámara. Tenía el anhelo de ser fotoperiodista. Creo que eso te lleva a mirar más lejos de lo que estás acostumbrado. Me gusta tocar todos los estilos, épocas y lugares.

–Hablemos de fotoperiodistas. ¿Quién es Julia?

–Julia es una fotoperiodista de un periódico de Madrid. Es una mujer adelantada a su tiempo en un mundo predominado por hombres. Es dura cuando debe serlo y ambiciosa cuando quiere alcanzar sus metas. Fue un reto para mí escribir desde el punto de vista de una mujer. Me identifico con ella. Hice mis pinitos como fotoperiodista y pensé que era un buen personaje para una contar una historia.

–¿Por qué la dictadura de Videla?

–En 1978 yo tenía 9 años y el Mundial de fútbol de Argentina me gustó. Digamos que fue mi Mundial. Me apasiona la historia y es un tema que me atrajo para investigar. Coincidiendo con el torneo, oías cosas sobre lo que ocurría, pero tampoco tenías mucha conciencia. Con los años investigas, lees y comprendes que es un escenario dado para crear una película o un libro. Tengo gran afinidad con Sudamérica y Argentina en particular.

–Un evento deportivo para lavar la imagen de la dictadura.

–La junta militar quiso blanquear su régimen. El mismo Johan Cruyff no quiso ir al Mundial. Se negó a ir a un país que vulneraba los derechos humanos. De hecho, antes el sistema no era el mismo. Jugaban una fase de grupos y después una más. El último partido de esa fase de Argentina era contra Perú. Necesitaban cuatro goles y el propio Videla bajó al vestuario peruano y después Argentina ganó 6-0. Los argentinos son muy pasionales, pero asocian ese Mundial, esa estrella, a los tejemanejes de la junta militar.

–Con la parte de Nicaragua recupera la figura de Gaspar García Laviana.

–Esta novela nace por ese personaje. En 2012 se emitió un documental a raíz del 30.º aniversario de su muerte. Me dejó impactado. Fue una figura flipante. Salvando las distancias pudo ser tan grande como el Ché. Su intención era dejar Nicaragua para ir a otro país para seguir luchando en favor de los más desfavorecidos pero lo mataron. Tiene un magnetismo especial y yo no había escuchado ni leído nada sobre él. Es un personaje absolutamente olvidado y no logro entender cómo no se le ha plasmado en celuloide.