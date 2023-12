Hasta la tuna se apunta a cantar villancicos en Avilés

El espíritu de la Navidad lo impregna todo en Avilés. Las escenas que recuerdan las fechas en que nos encontramos se multiplican; ayer mismo se vieron colas de última hora para comprar décimos de lotería con la esperanza de que alguno sea agraciado con premio en el sorteo que comienza a eso de las 9 de esta mañana.

La administración local que se llevo la palma en la recta final de ventas fue la de la calle Fernández Balsera, donde se vendía el número (feo) que el popular mentalista asturiano Anthony Blake predijo en el programa "Tot es mou" de TV3 que será afortunado con el Gordo de Navidad de este año. Basta que lo haya dicho quien presuntamente acertó el de 2002 para que las colas que se formaron fuesen dignas de ver.

Otro que también generó ayer expectación fue el angulero avilesino y llendador de L’Anguleru Evaristo García Suárez, conocido como "Varistu", que visitó el colegio público Marcelo Gago para recoger las cartasen las que los más pequeños hacen sus peticiones al Papá Noel asturiano.

Varistu recorrió las dependencias del colegio para regocijo de los alumnos y aprovechó para proponer juegos con los que los niños aprendieron a pescar con "serazu", el artefacto con el que los anguleros sacan del agua del río Nalón las codiciadas angulas. Para finalizar, Varistu y la chiquillada reunida a su alrededor cantaron el villancico de L’Anguleru.

También cantaron, y no solo villancicos, en las unidades de hospitalización del San Agustín. La música la pusieron las integrantes de las tuna femenina de la Universidad de Oviedo, traída ex profeso al hospital para alegrar la tarde a ingresados y sus acompañantes. No será la única sorpresa musical en estos días, pues próximamente harán lo propio músicos del conservatorio "Julián Orbón" de Avilés.

Siguiendo con la música, alumnos del colegio Luis Marillac de Avilés de desplazaron a la residencia geriátrica Santa Teresa Jornet (el asilo de San Cristóbal) para amenizar la tarde a los residentes con la organización de un festival en el que hubo piezas teatrales y musicales. Este acto intergeneracional se enmarca en una de las líneas metodológicas del colegio, consistente en dar servicios de los que se beneficia la comunidad cercana. En correspondencia, los ancianos había preparado una sorpresa para los alumnos del colegio.

En clave solidaria, otro de los rasgos que definen a la Navidad, la unidad pastoral La Magdalena, Cristo Rey y San Agustín organizó ayer de tarde en la iglesia de Versalles un concierto a beneficio de Cáritas a cargo de la Agrupación Polifónica Centro Asturiano. Con la recaudación de las entradas y la "fila cero" se hará más feliz la Navidad a familias con escasez de recursos. Lo mismo que les pasará a las familias beneficiarias de los 400 kilos de leche infantil que han recogido mujeres taxistas de Avilés, Oviedo, Gijón, Soto del Barco y Cudillero y que fueron donadas ayer al Banco de Alimentos de Asturias.